Asili nido e scuole d’infanzia, 30 milioni dal Pnrr per 23 interventi in Umbria

In particolare, per quanto riguarda i nidi, vengono finanziati 19 interventi (9 con riserva) per un totale di poco più di 22 milioni di euro, mentre per le scuole d’infanzia arriveranno quasi 7,9 milioni di euro per 4 interventi (tutti ammessi però con riserva)

Fondi per 19 asili nido

Per quanto riguarda i nido, per la maggior parte dei casi si tratterà di nuove costruzioni (15), mentre in 3 casi di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici; in un caso soltanto, invece, l’intervento sarà di ampliamento di edifici scolastici esistenti. Come detto, 9 interventi su 19 sono ammessi con riserva.

Questo l’elenco degli interventi ammessi per quanto riguarda gli asili nido:

Comune di Valfabbrica 1.038.400,00 € Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Scheggino 630.000,00 € Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Acquasparta 1.523.708,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Tuoro sul Trasimeno 800.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Guardea 1.245.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Città della Pieve 600.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Gualdo Tadino 1.300.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Castel Viscardo 836.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Narni 3.112.800,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Gualdo Cattaneo 720.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Todi 1.130.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Pietralunga 1.103.419,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di San Giustino 2.400.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di San Gemini 541.640,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia RISERVA

Comune di Assisi 840.000,00 € Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia RISERVA

Comune di Assisi 1.100.000,00 € Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Assisi 1.300.000,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Castel Ritaldi 640.425,32 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Comune di Terni 1.341.571,00 € Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia AMMESSO

Esclusi invece 9 interventi: 2 a Città di Castello, 1 a Magione, 1 a Collazzone, 1 a Gubbio, 1 a Foligno, 1 a Massa Martana, 1 a Trevi e 1 a Terni.

Poli d’infanzia, 4 domande ammesse

Per quanto riguarda i poli d’infanzia, su 17 domande presentate, solo 4 sono state ammesse, tutte con riserva. Il totale finanziato è di 7.858.800 euro.

Questi i comuni che dovrebbero beneficiare della misura finanziata dal Pnrr:

Comune di Todi 1.660.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Montone 2.230.000,00 € Nuova costruzione

Comune di Cannara 1.720.000,00 € Nuova costruzione

1.720.000,00 € Nuova costruzione Comune di Massa Martana 2.248.800,00 € Ampliamenti di edifici scolastici esistenti

Esclusi invece: 2 interventi nel comune di Terni, 2 in quello di Spoleto, 2 a Foligno, 1 a Orvieto, 1 a Preci, 1 a Stroncone, 1 a Torgiano, 1 a Perugia, 1 a Gualdo Tadino, 1 a Umbertide.

Il ministro: “Piano più grande mai realizzato per la fascia 0-6 anni”

“Si tratta del più grande Piano mai realizzato sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro – dichiara il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – Il governo ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il Piano sia attuato, rispettando tutte le scadenze previste. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto sugli asili nido: siamo riusciti ad allocare tutte le risorse disponibili, con una quota ingente di finanziamenti destinata al Sud. Assicurare il diritto all’istruzione per i più piccoli, su tutto il territorio nazionale, è un elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete”.