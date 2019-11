Foligno, consiglio comunale: c’è la variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Foligno torna a riunirsi per una seduta importante, che esaminerà uno dei primi atti di bilancio della giunta Zuccarini, una variazione al bilancio di previsione 2019 che l’esecutivo in questo modo andrà ad adeguare alle proprie esigenze e alle proprie scelte.

Atto che è stato già esaminato dalla prima commissione, durante la quale maggioranza e opposizione, con la consueta durezza si sono confrontati, votando i primi a favore e i secondi in maniera contraria. Previsti più soldi per le associazioni. “C’è gioco facile, noi avevamo lasciato i conti perfettamente in ordine”, racconta un consigliere d’opposizione.

La convergenza che invece c’è stata sulle modifiche per l’adeguamento dello statuto della società partecipata Valle Umbra Servizi Spa alle disposizioni del nuovo testo unico sulle società partecipate.

L’appuntamento per il consiglio è per giovedì 21 novembre, alle ore 15. All’ordine del giorno anche le interrogazioni presentate da David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle) su “Comune di Foligno ‘plastic free’” e su assenza di rete fognaria per le acque nere in via Bramante; l’interrogazione urgente presentata da Claudia Minelli (Pd) su valorizzazione prefabbricati in calcestruzzo a Volperino, Annifo, Rasiglia. Si parlerà anche del ripristino delle matrici interessate dall’abbandono di rifiuti liquidi all’interno del Parco Hoffmann e della ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale su apertura straordinaria della piscina comunale.

[Aggiornato alle 20:22]

