Folcast in concerto a Orvieto per Orvieto Sound Festival - Tuttoggi

Folcast, dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma, si esibirà mercoledì 21 luglio all’Orvieto Sound Festival (Piazza del Popolo, ore 21:00) di ORVIETO (TR), per una nuova tappa dei live estivi dello “Scopriti Tour”.

“Felice di suonare in Italia”

“Sono molto felice di essere in giro per l’Italia a suonare. Per lo più chitarra e voce, l’essenza della mia musica. Spesso è da questi due strumenti che nascono le idee e prendono forma le mie canzoni – dichiara Folcast – Prima di partire per il tour sono stato quasi tutti i giorni in studio per mettere su un live che, seppur in solo, possa scuotere. Sarà necessario ogni parte del vostro corpo e io ci metterò tutto me stesso!”.

Collaborazione con Roy Paci

È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo “SENTI CHE MUSICA” (Laboratori Testone/Artist First – https://folcast.lnk.to/SentiCheMusica), che vede la partecipazione straordinaria di ROY PACI.

Il brano

Il brano, scritto e composto da Folcast con Roy Paci e Lorenza Ventrone, prodotto da Tommaso Colliva, vanta il contributo di musicisti d’eccezione: i Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy – rispettivamente batteria e percussioni, basso, chitarra), Vito Scavo (Trombone), Tommaso Colliva (tastiere e produzione artistica), oltre che lo stesso Roy Paci (tromba, flicorno, arrangiamento e direzione fiati) e rappresenta un vero e proprio inno alla musica. In un anno come questo difficile e complesso per tutto il settore, nel brano di Folcast la musica viene celebrata nella sua forma più pura e raccontata come elemento di gioia che unisce popoli e culture. “Senti che musica” infatti celebra l’incontro tra le voci di Folcast e Roy Paci, che fa volare il brano a Cuba e Caraibi mentre batteria, basso e chitarre dei SELTON ci portano sulle spiagge di Santa Catarina, Brasile meridionale.

“Senti che musica”

“Senti che musica” è anche un videoclip, girato da Giacomo Citro, che racconta il desiderio di fuga ed evasione, che tutti abbiamo provato nel corso di questo ultimo anno, senza renderci conto che in realtà tutto ciò di cui abbiamo bisogno è intorno a noi e dentro di noi. Il videoclip è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=JACGr-DcepQ.

Foto Chiara Mirelli