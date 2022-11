Flaminia chiusa a Sant’Eraclio per frana, traffico deviato dentro Foligno: lunghe code

Code da Trevi e dentro Foligno per una piccola frana che ha invaso la Flaminia in direzione nord: uscita obbligatoria a Sant'Eraclio

Lunghe code lungo la Flaminia tra Trevi e Foligno a causa della chiusura da parte di Anas della superstrada con uscita obbligatoria a Sant’Eraclio. Il provvedimento è stato adottato nella prima mattinata di venerdì 18 novembre a causa di una piccola frana che dalla scarpata ha invaso la carreggiata in direzione nord, poco prima dell’uscita per il cimitero e per l’innesto con la Ss77.

Il traffico è quindi deviato dentro Foligno, con pesanti ripercussioni alla viabilità sia all’interno della città della Quintana che lungo la Flaminia nel tratto antecedente all’uscita obbligatoria. Si registrano infatti code sin da Trevi in direzione Foligno.