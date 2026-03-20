 Finti carabinieri tentano truffa ad anziana, incastrati dal marito e arrestati dopo inseguimento - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Finti carabinieri tentano truffa ad anziana, incastrati dal marito e arrestati dopo inseguimento

Davide Baccarini

Finti carabinieri tentano truffa ad anziana, incastrati dal marito e arrestati dopo inseguimento

Ven, 20/03/2026 - 18:27

Condividi su:

Si sono presentati alla porta di una 70enne, qualificandosi come “appartenenti alle Forze dell’Ordine”, pronti a mettere in scena il solito quanto odioso copione: una finta emergenza giudiziaria per farsi consegnare denaro e gioielli. Ma questa volta il piano di una coppia di truffatori è fallito grazie alla prontezza della famiglia e all’efficacia della rete di sicurezza dei (veri) carabinieri.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri (19 marzo) a San Giustino. Un uomo di 46 anni e una donna di 39, entrambi di origini campane, hanno agganciato la vittima prospettandole guai legali inesistenti. Mentre tentavano di convincere la donna a consegnare i propri beni, in casa è rientrato il marito della vittima. L’uomo, non lasciandosi ingannare dalla messinscena, ha immediatamente intuito il pericolo e ha chiamato il 112, riuscendo nel frattempo a raccogliere elementi preziosi e la descrizione dell’auto usata dai due per fuggire.

La segnalazione ha fatto scattare la ricerca coordinata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Perugia. La fuga della coppia è durata poco: grazie alla sinergia tra i militari di diverse stazioni, il veicolo è stato intercettato e bloccato lungo la E45 nel territorio di Todi.

Dopo la ricostruzione dei fatti, i due sono stati dichiarati in stato di arresto. L’uomo è stato condotto nel carcere di Spoleto, mentre la donna è stata trasferita a Perugia-Capanne. In sede di udienza, il Giudice del Tribunale di Spoleto ha convalidato gli arresti, disponendo per il 46enne la misura cautelare del divieto di dimora in tutta l’Umbria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

La Cucina Italiana è patrimonio Unesco: Perugia celebra con una cena ecumenica straordinaria

Perugia

Ospedale veterinario gratuito, Scoccia chiede l’audizione della presidente Proietti

Perugia

Dalla pittura al gaming, dal fashion e graphic design al cinema: all’Accademia “Vannucci” il 21 marzo c’è l’open day

in umbria

Ultim'ora Italia

Senegal non restituisce Coppa d’Africa, ct la consegna ai militari
Ultim'ora Italia

Cinturrino, giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato

Ultim'ora Italia

Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino

Ultim'ora Italia

Cagliari-Napoli, braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!