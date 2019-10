Fiera dei Morti, più autobus e biglietti a prezzi scontati

Più autobus a disposizione dei visitatori della tradizionale Fiera dei Morti di Perugia – in programma dall’uno al cinque novembre – e per raggiungere i cimiteri cittadini per la solennità dei Defunti.

Per la caratteristica kermesse fieristica, i servizi di Busitalia (Gruppo FS Italiane) saranno incrementati per rendere più agevole raggiungere i tre spazi della Fiera, Pian di Massiano, Piazza del Bacio e Centro Storico.

Venerdì uno e domenica tre novembre, ad integrazione dei normali collegamenti festivi, saranno attivate corse speciali delle linee:

F (P. Università-Elce-Stazione FS-Pian di Massiano-Ferro di Cavallo) dalle 9:05 alle 20:30);

dalle 9:05 alle 20:30); G (da P. Italia-via Filosofi-Stazione FS- Pian di Massiano -Via Cortonese MM) dalle 7:35 alle 20:00).

Offerta rinforzata anche per le visite ai cimiteri cittadini in occasione della Solennità dei Defunti: il primo novembre i Cimiteri di Monterone (Nuovo e Monumentale) e di Ponte della Pietra saranno collegati da due linee speciali:

Collegamento Cimitero di Monterone

Linea CM1: S. Erminio-Monteluce-Cimitero Monterone dalle 8.15 alle 17.30, con frequenza di 20 minuti.

Collegamento Cimitero di Ponte della Pietra

Linea CM2: Stazione FS – Via Pievaiola-San Sisto-Cimitero-Via Settevalli-Stazione FS dalle 13.47 alle 17.33, con frequenza di 30 minuti.

Al potenziamento dell’offerta per la Fiera dei Morti si affiancano biglietti a prezzi vantaggiosi. In accordo con il Comune di Perugia sono previsti speciali biglietti giornalieri UP-Unico Perugia al prezzo scontato di € 3,50 (anziché € 5,40). I biglietti saranno in vendita nei giorni della Fiera e avranno la dicitura “SPECIALE FIERA”. Il loro utilizzo consente l’accesso gratuito di un minore al di sotto dei 12 anni se accompagnato da un adulto pagante.

Acquistando il ticket nelle biglietterie del Bus Terminal di Piazza Partigiani, della Stazione FS, di Piazza Italia e presso l’agenzia La Vecchia Stazione (Stazione di Sant’Anna), sarà possibile viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico del Comune di Perugia per un’intera giornata dall’1 al 5 novembre.

