Fiction Sky a Terni, alla Cascata si gira "Domina" - Tuttoggi

Fiction Sky, alla Cascata delle Marmore le riprese di "Domina". Rossi "Spettacolo sia veicolo di sviluppo per la città"

“In questi giorni la Cascata delle Marmore è interessata alla ripresa della seconda serie di Domina, una fiction di ambientazione storica che è già andata sui canali Sky con notevole successo. Si tratta di una produzione internazionale, che vede impegnati anche network americani ed è estremamente rilevante che venga girata anche a Terni. Sarà sicuramente occasione di ulteriore promozione dell’area di Marmore” – è quanto dichiarato il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi, delegato del sindaco per i rapporti tra il Comune e Umbria Film Commission.

Fiction a Terni

“Terni ha una sua tradizione nelle produzioni audiovisive – prosegue Rossi – in questi anni si sta assistendo a un rilancio serio e programmato, sono fermamente convinto che l’attività cinematografica può contribuire a una nuova fase di sviluppop di Terni. Molto è stato fatto sul fronte della logistica, della ospitalità delle produzioni, della promozione del nostro territorio, molto resta da fare.

Si sta concretizzando sempre di più l’aspirazione a fare affidamento sulla industria cinematografica in grado di generare cultura e svilluppo. Stiamo puntando non solo sul cineturismo ma anche sulla formazione in sede locale di professionalità legate alle produzioni audiovisive, rammento con l’occasione i corsi gratuiti professsionali che a metà mese partiranno al Centro Multimediale grazie alla Fondazione Umbria Film Commmission. Si tratta di formazione per elettricisti per lo spettacolo e macchinisti di scena. Le iscrizioni sono ancora aperte tramite il sito della Fondazione”.