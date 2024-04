Fiamme in un appartamento a piano terra, tanta paura ma tutti salvi - Tuttoggi.info

L'incendio è avvenuto in un'abitazione di via Martin Luther King, l'intervento dei vigili del fuoco è stato determinante per evitare il peggio

Brutto incendio oggi pomeriggio, poco dopo le 17, in un’abitazione di via Martin Luther King, tra i quartieri Mattonata e Prato di Città di Castello.

Il rogo si è sviluppato al piano terra dell’immobile – interessando più stanze – ma non è ancora chiaro da dove e come si sia sviluppato. Fortunatamente tutti gli occupanti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto a spegnere le fiamme.

In loco sono arrivati anche il 118 – per gli accertamenti sanitari sugli inquilini (non ci sarebbero feriti né intossicazioni) – carabinieri, polizia locale e tecnici del comune. L’abitazione – con numerosi danni a pareti e arredi – sarebbe già stata dichiarata inagibile.