Festa Ternana, il derby dopo un anno di successi FOTO E VIDEO

La gioia dei tifosi rossoverdi per la conquista della Supercoppa di C e soprattutto per aver sconfitto il Perugia nel derby umbro

Festa doppia per la Ternana, che dopo la conquista della Serie B festeggia anche la vittoria della Supercoppa. Anzi, festa tripla, considerando che la coppa è stata alzata davanti ai “cugini” del Perugia. Al termine di un derby combattuto al Liberati, deciso da una rete di Salzano nel secondo tempo.

Alla Ternana bastava il pari per mettere in bacheca il trofeo. Ma le due squadre si sono affrontate a viso aperto, come chiedevano le opposte tifoserie.

E alla fine a festeggiare sono i tifosi rossoverdi. Una festa anche maggiore di quella per la promozione in B, conquistata anche troppo agevolmente vista la superiorità delle Fere.

Caroselli e cori ad irridere i perugini sconfitti. Un assaggio dei due derby che si disputeranno il prossimo anno in Serie B. Davanti ai tifosi, si spera, se l’emergenza Covid sarà passata.