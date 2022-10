Festa di Halloween inclusiva a Colombella con La Brigata Indipendente

La Brigata Indipendente – nome coniato da una delle due mamme fondatrici, Valentina Iacucci Ostini ne è la presidente, Valentina Cimbali la vicepresidente – nasce più o meno un anno fa con l’intento di cambiare un paradigma che nella quotidianità è la normalità. Ovvero il nostro stile di vita sempre più frenetico e tumultuoso, il cambiamento continuo di qualunque progettualità possa riguardarli, mette a dura prova la possibilità di inserimento nel mondo di questi giovani “speciali” che, pur possedendo le potenzialità per ricavarsi uno spazio, hanno bisogno di routine, di abitudinarietà, di rispetto dei tempi. Per la realtà comune ed il mercato del lavoro, non sarebbero abbastanza competitivi, eppure per molti di quanti convivono con un disturbo dello spettro autistico è possibile vivere la vita di ogni giorno in modo autonomo e indipendente.

In vista di tale obiettivo, l’associazione ha iniziato a muoversi, navigando nelle acque limacciose della mancanza di fondi, cercando in primis di costruire sinergie, di fare rete con le istituzioni – il Comune di Perugia – ma anche con l’associazionismo, la CRI di Città di Castello, ad esempio o, come in questo caso la Proloco di Colombella. Se infatti il focus di ogni iniziativa è cercare l’inclusività, per ribadire che le differenze e le peculiarità dei giovani con ASD della Brigata Indipendente non sono da annullare, bensì da assorbire pur mantenendone identità e struttura, in quanto ne va garantita la pari dignità, l’obiettivo a lungo termine è sicuramente ambizioso. Basta navigare nel meraviglioso sito dell’associazione (https://www.labrigataindipendente.it/) per scoprirlo.

“Creare l’Ostello dell’indipendenza – si legge – un luogo dove ragazzi e ragazze possono mettere a frutto i propri talenti e competenze perché ne saranno i custodi, gli animatori, i manager. Una casa in grado di offrire spazi di vita e di lavoro, con la possibilità di ospitare altre persone con disturbi dello spettro autistico e i loro familiari, per aiutarle a costruire un percorso di indipendenza; dove potranno crescere, seguire corsi di formazione: cucina, accoglienza turistica, addetti di sala, informatica, lingue straniere e tante, tante altre opportunità. O semplicemente fare una vacanza a Perugia, in Umbria, una terra capace di riportare le persone a vibrare al ritmo calmo della natura”. Un fine ambizioso, che si costruisce poco a poco, anche con una festa … di Halloween naturalmente!