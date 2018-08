Ferragosto Amerino, ecco il programma completo

Con il Ferragosto torna il tradizionale appuntamento estivo, organizzato dalla Pro Loco città di Amelia. Dal 12 al 15 agosto musica ed eventi, stand gastronomici e street food, esposizioni e banchetti di artigianato, passando – il 14 agosto – per “Nessun dorma!” la notte bianca che coinvolgerà tutta la città dal tramonto all’alba, in un tripudio di musica e colori, per arrivare poi – il 15 agosto – a chiudere il Ferragosto con la tombola storica e i fuochi d’artificio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Dal 12 al 15 agosto

Stand gastronomici e street food tutte le sere presso la Passeggiata dei Giardini

13 agosto

Concerto dei LONG PLAY, un viaggio internazionale tra i successi di sempre.

Il 13 agosto la musica d’autore sarà protagonista in Piazza XXI settembre a partire dalle 22.00 con i Long Play. La band ospita grandi nomi della musica italiana come Valter Sacripanti (batteria), David Pieralisi (chitarra), Sandro Raffe Rosati (basso), Cristian Pratofiorito (tastiere), e la voce incantatrice della giovane cantante e autrice Elisa Raho.

Per la speciale occasione del ferragosto Amerino, i Long Play daranno una versione alternativa di famosi brani della musica italiana ed internazionale.

14 agosto

“NESSUN DORMA”, notte bianca di Amelia

Ricco programma di eventi, dal tramonto all’alba, che si svolgeranno sia “Fuori porta” (Piazza XXI settembre) che nel caratteristico centro storico.

Museo civico e cisterne romane aperte dalle 20.00 alle 24. Negozi aperti e banchetti espositivi, stand gastronomici e street food ai Giardini della Passeggiata e per le vie del centro.

– Dalle ore 20.00, partenza da Piazza Matteotti: percorso di Street Workout tra fitness dolce e cultura. Una camminata condotta da trainer professionisti per scoprire le vie e le piazze storiche della città

– Ore 21.30, presso la Cattedrale: concerto del Complesso bandistico Città di Amelia

– Dalle ore 21.30 alle 2.00, Piazza Marconi (centro storico), street food e musica con:

Kasno Kenza, Guaza, Blade, Aimad – live trap/rap/hip hop (dj set)

Reggae ragga roots band – raggae, groove rock & funk

V.Mett dj And Friends ( from United Naturland )

– Dalle 22.30, Piazza Cansacchi (Centro storico) musica con

The Flashback, cover band con repertorio italiano e internazionale; dal Pop al Rock anni ‘90 fino ai giorni nostri. Puro divertimento!

– Dalle 24.00 Piazza XXI Settembre (fuori porta) musica con

Showzer Circus

Il circo di Showzer arriva finalmente ad Amelia!

Musica – Intrattenimento – Performing in una formula esplosiva per far divertire proprio tutti…Un viaggio musicale attraverso tutte le hit più famose che ci hanno fatto scatenare dagli anni 90 fino ad oggi rese uniche dalle funamboliche esibizioni di una produzione che sta facendo ballare tutta l’Italia.

A seguire DJ Pipinari…fino all’alba!

15 Agosto

Tutti in Piazza XXI Settembre per la festa di chiusura del Ferragosto Amerino!

– Ore 22.00. Il ritorno alla musica popolare con “Giorgio e i simpatici amerini” e la “Fisarmonica de ‘na volta”

A seguire, balli di gruppo con l’ASD Samba di Simone Serangeli

– Ore 23.00 Tombola, con montepremi di € 4.000

– Ore 00.30 Fuochi d’artificio

Il programma potrebbe subire piccole variazioni.

Per aggiornamenti, dettagli e info

Pagina FB della Pro Loco www.facebook.com/proloco.amelia

Stampa