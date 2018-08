Ferragosto, a Calvi Oscar Bonelli in concerto con “L’uno nel suono”

Nella splendida Calvi dell’Umbria fino all’8 settembre è di scena la terza edizione del Festival con la direzione artistica di Francesco Verdinelli. Fino all’8 settembre 2018 a Calvi si alterneranno nella centrale piazza Mazzini, in piazza Sant’Andrea e nello splendido Monastero i tanti appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per tutta l’estate. Teatro, cinema, arte e musica, la terza edizione di CALVI FESTIVAL dopo il successo delle precedenti edizioni si preannuncia ricca di appuntamenti tutti rigorosamente live e con ingresso gratuito.

“Continua a crescere Calvi Festival – afferma il Direttore artistico Francesco Verdinelli – un Festival dedicato alle arti dello spettacolo in Umbria, una regione che da sempre ha dedicato grande attenzione alla cultura nelle forme più diverse. A pochi chilometri da Roma, sull’ autostrada A1 uscendo a Magliano Sabina, ad 8 chilometri dal casello, si arriva in un’oasi di pace, un luogo dove la qualità della vita è di altissimo livello, paragonabile a pochi altri paesi del centro Italia. Calvi dell’Umbria anche grazie al nostro festival è un luogo da scoprire, con le sue diverse attrattive, dagli splendidi panorami al museo del Monastero delle Orsoline, la meravigliosa Chiesa della Trinità, un centro storico di rara bellezza. La chiesa della piazza centrale del paese progettata da Ferdinando Fuga così come lo stesso Monastero. Non secondari i tanti sentieri sempre più attrezzati per gli amanti del trekking e per meravigliose passeggiate nella natura”.

Il Ferragosto di CALVI FESTIVAL sarà all’insegna della Musica con il Concerto di Oscar Bonelli, nella Sala del Monastero delle Orsoline il 15 agosto alle 21.15, ingresso gratuito. L’UNO NEL SUONO titolo del concerto firmato dal celebre polistrumentista e performer ricercatore di antiche tradizioni del mondo, ci conduce nella sua atmosfera di musica ancestrale creata da strumenti appartenenti alle diverse culture di popoli italiani.

