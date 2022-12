Ferentillo, oggi “Valnerina in vetrina”: c’è pure la mostra “Creativ’E’ Art 2.0”

Castelluccio Vive presenterà così in una dimensione esperienziale non solo la fioritura di Castelluccio con tonalità che si alternano dal pastello al rosso dei papaveri, senza dimenticare il fascino delle nebbie che avvolgono la piana e il bianco puro della neve del Monte Vettore, ma anche uno dei borghi più importanti della Valnerina: Ferentillo. Tutto questo grazie all’unione o meglio sintesi artistica tra l’arte della fotografia digitale di Francesco Montani, il disegno artistico di Ilaria d’Angelo con le sue straordinarie tecniche pittoriche che si ispirano ai colori della natura e le abilità creative dotate di una visual interattiva e dinamica dai colori definiti e dai movimenti sequenziali del videomaker Carlo Peroni.

Si potrà entrare in una vera e propria mostra digitale che pone al centro della narrazione il fruitore, il visitatore stesso dell’evento rendendolo protagonista di emozioni e storie narrate in modo articolato e dinamico diremmo calato in una realtà quasi parallela o tridimensionale privo di stancamenti descrittivi che si mostrano senza veli e che lasciano allo stupore il gusto della partecipazione attiva. Una grande originalità quella che si potrà vivere in modo interamente gratuito a Ferentillo, uno spazio senza limiti che varca i confini del tempo entrando in una dimensione che porterà lo spettatore a riscoprirsi partecipe di un itinerario che parte dall’arte (incipit che unisce i tre artisti) per approdare ai confini di una terra piena di paesaggi, simbolo da sempre di cultura e storia.