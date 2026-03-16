Fatali le due sconfitte, la Ternana esonera Liverani - Tuttoggi.info

La sconfitta di sabato della Ternana a Pesaro, la seconda dopo il derby perso in casa contro il Gubbio, è costata la panchina a Fabio Liverani. La società rossoverde, con una nota, ha comunicato lunedì mattina di averlo sollevato dall’incarico.
La guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17. Sarà lui a guidare già l’allenamento di lunedì.
“La società – si legge nella nota – desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali”.
La Ternana, dopo le ultime due sconfitte, è in zona playoff a quota 42 punti, in coabitazione proprio con Gubbio e Vis Pesaro.