Fase 2 Coronavirus, il centro un po' si rianima nel primo pomeriggio della Fase 2 LE FOTO - Tuttoggi

Perugia in centro nel tardo pomeriggio, con i suoi dove fare aperitivo, è abituata a ben altra folla. Però in questo primo pomeriggio della Fase 2 un po’ più persone si sono viste in giro rispetto ai primi giorni di divieti per l’emergenza Coronavirus.

E non solo persone in fila davanti alla farmacia o per fare la spesa.

Diverse persone a passeggio con un pezzo di pizza in mano. Qualche bar e locale aperto per un caffè da asporto.

Coppie a passeggio. Amici che si incontrano, pur a distanza di sicurezza, dopo quasi due mesi.

Ad un certo punto è spuntato anche un pallone, nel corso insolitamente libero anche se non vuoto come qualche giorno fa.

Non c’è la folla di un tempo sulle scalette del Duomo, che però, complice il sole di maggio, invogliano diversi a tornare a sedersi. Qualcuno rispetta la distanza di sicurezza. Altri no, anche se, evidentemente, al di fuori della sfera dei familiari ed anche dei congiunti.

Tanti con le mascherine. Qualcuno (anche un esercente, per la verità) la indossa in modo sbagliato, coprendo solo la bocca e non anche il naso.