Fase 2 Coronavirus, riaperti parchi e mercati rionali: le regole VIDEO

Da oggi, lunedì 4 maggio, insieme ai parchi cittadini, nella Fase dell’emergenza Coronavirus hanno riaperto i battenti i mercati rionali del Comune di Perugia per il settore alimentare. Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, grazie alla collaborazione tra il Comune e Confcommercio Umbria.

Le norme

Ogni mercato ha un ingresso e un’uscita separati, i banconi sono distanziati di almeno 8 metri l’uno dagli altri, ed è stato individuato un percorso predefinito per gli utenti. È stata, inoltre, installata l’apposita cartellonistica con le norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale che i frequentatori dovranno obbligatoriamente rispettare.

A vigilare anche i portieri di quartiere

“Oltre a prevedere opportuni controlli da parte della polizia locale – ha spiegato l’assessore Clara Pastorelli – la novità è rappresentata dalla presenza dei portieri di quartiere del bando periferie, in ausilio agli utenti, al fine di garantire una corretta fruibilità dei mercati stessi. In particolare, nei due mercati più grandi di Pian di Massiano e del Piazzale Bove – ha precisato l’assessore – saranno presenti due portieri di quartiere, al fine di fornire informazioni sulle nuove regole di frequentazione del mercato e, allo stesso tempo, di recepire le istanze dei cittadini. La struttura comunale, dal canto suo, provvederà alla formazione dei portieri stessi e metterà a disposizione una persona sempre reperibile per dare risposta alle richieste. dei cittadini”.