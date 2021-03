Farmacia di turno, come trovare quella più vicina - Tuttoggi

I servizi online che propongono un chiaro elenco di tutte le farmacie di turno aperte ogni giorno dell’anno

Capita a tutti di aver bisogno di un farmaco nel cuore della notte. Basta un piccolo incidente, o un mal di gola con febbre che ci spinge dalla guardia medica; si esce con una prescrizione per un farmaco da acquistare esclusivamente in farmacia. Sì perché in Italia solo le farmacie vendono i farmaci con prescrizione medica, quelli che ci vengono consigliati dal nostro medico di famiglia, dopo le dimissioni in ospedale o in seguito a una visita della guardia medica. Come trovare la farmacia di turno più vicina al luogo in cui siamo? Visto che non sempre la guardia medica è quella vicino a casa nostra, avere informazioni di questo tipo è essenziale, per ottenere rapidamente il farmaco di cui abbiamo bisogno.

Cosa significa farmacia di turno

Tutti sappiamo che una farmacia svolge gli orari classici di un qualsiasi negozio. Solitamente aprono, nei giorni infrasettimanali, al mattino e nel pomeriggio, spesso con un breve orario di chiusura durante la pausa pranzo. Visto però che questi punti vendita offrono un servizio alla cittadinanza, esistono dei periodi di apertura straordinaria, che si svolgono su turni. Una farmacia di turno è di fatto un negozio che è aperto 24 ore su 24, per un breve periodo di tempo. Si ottiene così una continuità del servizio di distribuzione dei farmaci con obbligo di prescrizione medica.

La farmacia di turno più vicina

Fortunatamente chiunque abbia bisogno di un farmaco, in un qualsiasi momento del giorno, della notte o del fine settimana non avrà difficoltà a trovare la farmacia di turno più vicina. Per farlo può approfittare dei servizi online, che propongono un chiaro elenco di tutte le farmacie di turno aperte ogni giorno dell’anno. Sarà sufficiente quindi consultare questi siti internet, cercare la farmacia più vicina al luogo in cui ci si trova e recarvisi. Se però ci troviamo di fronte a una farmacia chiusa possiamo approfittare delle informazioni che la stessa ci fornisce per trovare la farmacia aperta. Ogni farmacia ha infatti l’obbligo di esporre un cartello, o un display, con tutte le indicazioni che riguardano le farmacie di turno dei dintorni. In questo modo avremo tutte le informazioni di cui necessitiamo per recarci nella farmacia di turno tra quelle nelle vicinanze. Solitamente infatti in ogni zona, diciamo a meno di 10-15 km da ogni farmacia, almeno un punto vendita è aperto per il turno settimanale.

Le farmacie di turno aperte al pubblico

Nel periodo in cui una farmacia è di turno può decidere di tenere il negozio aperto al pubblico, oppure di offrire esclusivamente il servizio a chiamata. Solitamente questa seconda scelta si effettua nelle ore notturne, o anche nelle giornate festive, ossia nei momenti in cui sono poche le persone che circolano in strada. Potrebbe infatti essere eccessivamente pericoloso mantenere una farmacia aperta nel cuore della notte, per questo solitamente di notte le farmacie di turno hanno attivo un citofono esterno, che permette di contattare il farmacista e di farsi consegnare il farmaco, o il prodotto, di cui si ha bisogno.