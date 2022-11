Falchi contro i troppi colombi: al via il piano a Narni

Da lunedì 28 le azioni dell'amministrazione

Prenderà il via lunedì prossimo il piano di allontanamento delle specie volatili nocive ed infestanti nel centro storico di Narni. Lo rende noto l’amministrazione comunale specificando che la tecnica di allontanamento consisterà nell’inserire in modo controllato un predatore, come il falco, la cui presenza dissuade ed intimidisce il volatile che, sentendosi minacciato, abbandona gradualmente il territorio in cui agisce.

L’aumento dei colombi e i disagi

L’assessore all’ambiente Giovanni Rubini sottolinea: “questo metodo, sempre più utilizzato in contesti di vario genere come monumenti, ospedali, discariche, aeroporti, presenta vantaggi rispetto ad altri sistemi come i dissuasori sonori o visivi, altoparlanti o falchi finti, la cattura con gabbie o l’avvelenamento attraverso esche alimentari. Il piano di allontanamento per il centro storico – prosegue l’assessore – si rende necessario per il notevole aumento della popolazione dei colombi che sta creando disagio alla la cittadinanza e per la considerevole presenza di guano che va a degradare il decoro urbano”.