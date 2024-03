Facebook down in tutto il mondo: utenti scollegati anche dagli account Instagram - Tuttoggi.info

I social di Meta non funzionano di nuovo e Facebook e Instagram non sono al momento accessibili, né nella loro versione app, né in quella desktop.

I problemi si segnalano dalle 16 circa del pomeriggio del 5 marzo: perlopiù, dopo essere stati sconnessi dal proprio account, tentando di fare log-in compaiono messaggi come “Impossibile accedere: si è verificato un errore imprevisto”o “La password è scorretta”. Su X/Twitter il portavoce di Meta, Andy Stone, ha scritto: “Siamo al corrente che le persone hanno problemi ad accedere al servizio, ci stiamo lavorando”.

È il sito Downdetector a fornire una panoramica della situazione: il 74% dei problemi, nel caso di Facebook, sarebbe relativo al log-in, il 16% al caricamento e l’11% all’app. Per quanto riguarda Instagram, invece il 58% dei disagi sono legati al caricamento, il 33% all’app e l’8% al profilo. I disservizi sono segnalati in tutto il mondo: ovviamente in Umbria, con un tam tam agli amici smanettoni, ma anche su Twitter, dove sono diventati trending topic gli hashtag #Faceboo, #Instagram, #Instagramdown e #FacebookDown. Ovviamente sono “giù” anche servizi legati alla piattaforma come Business Suite, gestione inserzioni, Messenger, l’app di messaggistica legata a Facebook, mentre sembra funzionare Whatsapp.

Non è al momento chiaro cosa sia successo: diversi i down più o meno temporanei, tra i più lunghi quelli del 2021 quando Facebook, Instagram e WhatsApp crollarono per più di sei ore per colpa – disse allora la piattaforma – di una modifica alla configurazione dei suoi router.