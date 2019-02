Expo Tecnocom 2019, il grande evento per pubblici esercizi, ho.re.ca. e arte bianca apre le porte

Expo Tecnocom, la grande fiera biennale di Epta Confcommercio Umbria per pubblici esercizi, attività ho.re.ca. e laboratori di arte bianca, apre domani, domenica 10 febbraio. La XVI edizione si svolge ancora una volta a Umbriafiere di Bastia Umbra, il più grande centro fieristico del centro Italia, e attende i visitatori con novità e opportunità fino a mercoledì 13 febbraio.

Questa edizione conferma il trend positivo della manifestazione con quarto padiglioni, 16.000 mq e oltre 480 stand espositivi per un evento dinamico e specializzato, una vetrina su misura per una quattro giorni dedicata ai cinque sensi. L’ormai consolidata formula biennale si conferma una carta vincente per far nascere e sperimentare tecnologie, tendenze, strumenti e servizi. Expo Tecnocom permette così ai professionisti e a quanti stanno pensando di entrare nel settore di aggiornarsi su tutte le soluzioni e gli orientamenti del campo: dall´ospitalità alberghiera alla ristorazione, passando per bar, pub, pizzerie, panetterie, pasticcerie e molto altro ancora. Il tutto perfettamente rappresentato nelle 3 macro aree tematiche in cui è organizzato l’evento: Food, Equipment e Contract.

“La nostra fiera – spiega Aldo Amoni, presidente di Epta – si conferma un appuntamento imperdibile e contribuisce che aiuta professionisti, pubblico ed economia. L’evento continua a crescere e a tenersi al passo con i tempi, puntando a diventare una delle fiere più rilevanti del centro-sud Italia. Se volete aprire o rinnovare un’attività e se volete incontrare i professionisti del settore, Tecnocom è il luogo che fa per voi.”

Tantissimi gli appuntamenti che attendono i visitatori fin dal primo giorno. Si comincia domenica 10 con il taglio del nastro insieme alle istituzioni e con il ricco programma dell’area demodel padiglione 7. Il primo appuntamento, alle ore 11.00, sarà Come si diventa barman, in cui Emilio Sabbatini svelerà tutti i segreti per avviare una carriera professionale nel settore e avere successo anche in tempo di crisi. A seguire, alle ore 12.00, il Dott. Andrea Valigi spiegherà come bere responsabilmente e come il nostro corpo reagisce all’alcol.

Il pomeriggio alle ore 15.00 si terrà Cereali e lieviti, conferenza del Dott. Franco Antoniazzi, docente di tecnologia alimentare presso le Università di Piacenza e Parma. Alle 15.30, stavolta nella Sala Europa, Emilio Sabbatini presenterà il suo libro: Un grande Barman, due grandi baffi. Il programma dell’area demo si chiude alle ore 17.00 con l’imperdibile show cooking di Giovanna Rosanio, direttamente da un noto programma televisivo.

Expo Tecnocom vi attende fino a mercoledì ad Umbriafiere per trovare tutto quello che serve per aprire un’attività, rinnovarla e aumentare la soddisfazione dei propri clienti (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, ultimo giorno dalle 9.00 alle 17.00, biglietto di ingresso € 15).

