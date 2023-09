Ex coniugi si staccano a vicenda i contatori delle utenze: interviene la polizia - Tuttoggi.info

Si sono staccati per ripicca le utenze di luce e gas i due ex coniugi la cui lite è finita nell’applicativo Scudo della polizia.



Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti chiamati dalla ex moglie, che ha riferito che i rapporti con l’ex compagno, residente in un appartamento del medesimo stabile, a seguito della separazione, si erano incrinati. A causa di alcuni dissidi dovuti al pagamento di un’utenza comune, la donna aveva deciso di chiudere l’erogazione del gas verso gli appartamenti in disponibilità dell’ex compagno che, a sua volta, aveva staccato l’erogazione dell’energia elettrica nella casa della donna.



Gli agenti, dopo aver riportato la calma tra le parti e aver provveduto a far ripristinare la funzionalità delle utenze, hanno informato le parti delle rispettive facoltà di legge. Dopo aver inserito la lite, solo verbale, nell’applicativo Scudo, gli agenti hanno effettuato un controllo in merito alla detenzione delle armi da parte dei contendenti e dei familiari, verifica che ha dato esito positivo per la sorella dell’uomo, residente nello stesso stabile. Gli agenti hanno quindi sequestrato due fucili legittimamente detenuti.