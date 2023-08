Etab Consolazione Todi, asta pubblica per l'affitto di boschi da diradare - Tuttoggi.info

Scadenza domande fissata perentoriamente (non saranno ammissibili altre offerte oltre il termine) per il giorno 14 settembre 2023 ore 11,00

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI AREE BOSCHIVE CONIFERATE PER ATTIVITA’ DI DIRADAMENTO.

Si rende noto che l’Ente ‘La Consolazione E.T.A.B. ” intende procedere alla concessione in affitto ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 23.5.1924 N. 827 e s.m.i., a mezzo di esperimento d’Asta Pubblica ad unico e definitivo incanto, delle aree boscate (conifere) site in Todi.

Base d’Asta (canone affitto per anni due): € 5.000,00.

L’asta avrà luogo alle seguenti condizioni:

1) Le offerte redatte, dovranno essere indirizzate alla sede dell’Ente La Consolazione E.T.A.B., P.zza Umberto I, n°.6, 06059 Todi (Pg). Il termine di ricezione del plico è fissato perentoriamente (non saranno dichiarate ammissibili altre offerte oltre il termine) per il giorno 14 settembre 2023 ore 11,00 (non farà fede il timbro postale di spedizione – termine perentorio a pena di esclusione). Il plico dovrà essere sigillato con nastro adesivo ed inviato a mezzo Raccomandata A.R. e dovrà riportare, all’esterno, il nominativo del mittente nonchè la dicitura “contiene offerta per Asta taglio boschivo” o simile. E’ Ammessa anche la consegna manuale presso il protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo. L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 14 settembre 2023 ore 12,00 presso la Sede dell’Ente di fronte al Presidente o chi per esso. Non saranno prese in considerazione le offerte determinate ad un prezzo inferiore a quello posto a base di gara.

La gara è libera e tutti possono partecipare, tuttavia gli interventi di diradamento dovranno essere effettuati da ditte abilitate secondo la vigente normativa (iscritte all’albo regionale o Elenco tenuto dall’Ente locale competente art.9, 4° comma L.R. N°.28/2001) ed in possesso del relativo tesserino di idoneità boschiva di cui alla L.R. n.32/1981 come integrata dalla L.R. 28/2001 e dal Regolamento Regionale 7/2002.

2) Per essere ammesso all’asta, ciascun accorrente dovrà inviare un plico sottoscritto nei lembi di chiusura, opportunamente sigillato, dove dovranno essere inserite 2 altre distinte buste come di seguito indicato:

“ BUSTA A – OFFERTA ECONOMICA”: una busta sottoscritta nei lembi, opportunamente sigillata, (con scritto “Busta A – offerta economica”) contenente l’offerta economica conforme al fac-simile approvato con deliberazione 65 del 2.08.2023 e copia fotostatica di un documento di identità valido (non scaduto);

“BUSTA B – DOCUMENTAZIONE” una busta sottoscritta nei lembi, opportunamente sigillata, (con scritto “Busta B – documentazione”) contenente la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva attestante la capacità di contrarre con enti pubblici conforme al modello allegato B con impegno a realizzare gli interventi con ditte abilitate.

b) un originale o copia fotostatica della quietanza attestante l’avvenuto deposito cauzionale (pari ad €. 1.000,00) a mezzo versamento presso il Tesoriere dell’Ente, attualmente, Cassa di Risparmio di Orvieto Spa – Agenzia di Todi (Ponterio) Vocabolo Bodoglie 150/A – C/C di tesoreria n. 2100003, Iban IT86D0622038700000002100003 – tel 075.8987325.

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

d) eventuale procura o documento attestante i poteri di firma e/o di impegnare terzi. Nel caso che accorrente sia una società, l’offerente dovrà integrare la documentazione sopra evidenziata con un documento idoneo a provare la capacità di impegnare la società (ad esempio se è inserito il documento CCIAA riferito a ditte individuali e sottoscrive l’offerta il titolare risultante non occorre presentare altri documenti – se trattasi di società occorre indicare il certificato CCIAA o lo Statuto ove si evincono i poteri) dove viene indicato. Se trattasi di offerta per procura, la stessa va allegata unitamente ai documenti di cui al punto 2 (busta B). Non è valida l’offerta per persona fisica o giuridica da nominare. I depositi saranno immediatamente restituiti ai non aggiudicatari dietro richiesta dei medesimi via mail consolazione@email.it – vanno precisati gli estremi per effettuare il rimborso pena l’impossibilità di procedere).

3) Si procederà all’aggiudicazione per ogni lotto a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, anche in presenza di un’unica offerta valida. Le spese di perizia, sopralluogo, martellata sulle aree di saggio, misurazione, rilievi, collaudo, pubblicazione e ogni onere connesso e consequenziale alla presente procedura ed al successivo intervento fino all’esatto collaudo, faranno carico all’aggiudicatario/conduttore. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, salvo diverso avviso e con termine a favore dell’Ente venditore, l’aggiudicatario dovrà, pena la perdita del deposito cauzionale:

1) procedere al versamento del saldo del corrispettivo offerto e dei costi di contratto al netto del deposito versato;

2) intervenire alla stipulazione del formale atto di affitto presso gli uffici dell’Ente alla presenza delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 45 della L. 203/1982; in tale occasione dovranno essere esibite le ricevute di avvenuto versamento della somme di cui al p.to 1 nonché l’originale della garanzia, di gradimento dell’Ente, ai fini del rispetto delle norme contrattuali a tutela delle aree boschive oggetto di affidamento per un importo massimo di Euro 2.000,00. La garanzia dovrà essere di tipo bancario, assicurativo o personale (di gradimento dell’Ente). In alternativa è possibile costituire deposito in denaro infruttifero. La consegna del bosco potrà avvenire anche in sede di sottoscrizione del contratto.

5) L’affitto avrà luogo secondo il contratto di affitto (allegato D). L’Ente si riserva di esprimere il gradimento sul tecnico incaricato dalla ditta conduttrice che comunque dovrà essere abilitato ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Nel caso di ditte provenienti da fuori Regione si osserverà quanto stabilito dalla vigenti normative regionali in materie pertanto la sottoscrizione del contratto sarà subordinata al possesso dei requisiti di legge nonché ai requisiti approvati con deliberazione 52 del 28.06.2023 di seguito riepilogati:

Regolarità contributiva attestata dal DURC; Regolarità tributaria attestata dall’agenzia delle entrate; Assenza carichi pendenti attestati dalla Procura competente; Assenza di misure concorsuali attestati dalla CCIAA (verifiche PA); Assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’ente La Consolazione ETAB.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n°. 241 il Responsabile del procedimento Dr. Alessandro Secci, reperibile presso la sede in Todi, P.zza Umberto I, n.6,. Telefono 075/8942216 – fax 075/8949819 – p.e. consolazione@email.it.

Si richiede la riduzione dei termini di legge ai sensi dell’art.64, 2° comma, R.D. 827/1924 e ss.mm.ii..

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia ai documenti di gara approvati con deliberazione n°.65 del 2.08.2023.