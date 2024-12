Abodi: "Nuove regole Wada sul doping? Caso Sinner ha scosso coscienze" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Le nuove regole della Wada? Da un lato verrebbe da dire non è mai troppo tardi. Dall’altro, se arrivati a questa conclusione perché non applicarla da subito anche se ormai il fatto è accertato. Siamo in una zona di frontiera". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del progetto "Alleniamoci al rispetto" a Roma. Il tema, d'attualità negli ultimi giorni, è relativo alla possibilità che dal 2027 la Wada (Agenzia mondiale antidoping) cambi le regole e non penalizzi quantità minime di doping se non producono effetti. Come nel caso di Jannik Sinner.

Jannik Sinner sarà però giudicato con le vecchie regole. "Quanto meno - ha aggiunto il ministro Abodi - quello che è successo è riuscito a scuotere le coscienze della Wada e a far comprendere che contrastare il doping passa anche da un’interpretazione dei fatti più puntuale e profonda".