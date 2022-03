Estrusori di ultima generazione: la linea MD Nextmover di Bausano - Tuttoggi

La linea MD Nextmover si compone di vari modelli, a partire dall'estrusore da laboratorio MD 30, perfetto per le operazioni di campionamento e per gestire i test pilota sulle piccole quantità

Quando si parla di estrusori per la lavorazione delle materie plastiche, Bausano continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento. Questa è infatti un’azienda che opera nel settore da moltissimi anni e che non ha mai smesso di aggiornarsi, per proporre delle soluzioni che fossero sempre al passo con i tempi. Basti pensare alla nuova linea MD Nextmover, che si compone di estrusori di varie tipologie, tutti accomunati però da una serie di caratteristiche che li rendono innovativi, performanti ed efficienti al massimo.

MD Nextmover: gli estrusori che compongono la linea

La linea MD Nextmover si compone di vari modelli, a partire dall’estrusore da laboratorio MD 30 che si può scoprire nel dettaglio qui e che risulta perfetto per le operazioni di campionamento e per gestire i test pilota sulle piccole quantità. Troviamo poi gli estrusori MD 52 – 66 – 75 che consentono di raggiungere un risparmio energetico fino al 35% e che sono dotati di tutte le tecnologie innovative di ultima generazione. Arriviamo poi ai modelli di dimensioni superiori, che sono sempre arricchiti con sistemi e software in grado di offrire il massimo, sia per quanto riguarda il risparmio energetico che le performance di produzione.

MD Nextmover: le caratteristiche della linea di estrusione di Bausano

Indipendentemente dalla dimensioni del macchinario, le linee di estrusione MD Nextmover di Bausano sono tutte accomunate da alcune caratteristiche chiave che le rendono nettamente interessanti, sia sul profilo della produttività che per altri aspetti. Vediamo nel dettaglio quali sono le innovazioni e le tecnologie che rendono questa linea di estrusione davvero unica: attualmente la migliore che si possa trovare in circolazione.

# Smart Energy System

Lo Smart Energy System prevede un riscaldamento mediante induzione: dettaglio importantissimo, che permette di ridurre in modo significativo lo stress sui vari componenti eliminando di fatto il contatto diretto tra questi. La conseguenza è una notevole riduzione dell’usura delle parti meccaniche, un calo dei consumi energetici che può raggiungere il 35% ed una maggiore durata dell’estrusore.

# Digital Extruder Control 4.0

Tutte le linee di estrusione MD Nextmover di Bausano sono dotate di Digital Extruder Control 4.0: un pannello di controllo che consente di monitorare tutti i processi, gestirli anche da remoto, intervenire in qualsiasi momento ed in tempo reale sulla temperatura e la potenza del motore e su altri parametri. Il Digital Extruder Control 4.0 è in sostanza uno strumento che consente di integrare una tecnologia di ultima generazione negli estrusori e rappresenta una risorsa importantissima, per ottimizzare la produzione e le risorse, raggiungendo performance di gran lunga superiori.

# Sistema Multidrive brevettato

In tutti gli estrusori della linea MD Nextmover di Bausano è possibile trovare anche il sistema Multidrive brevettato, che riduce in modo importante lo stress torsionale sugli alberi e sulla coppia, raggiungendo prestazioni di gran lunga superiori.

# Motori I.E.4

Non dimentichiamo infine una componente fondamentale di tutti gli estrusori MD Nextmover di Bausano ossia i motori sincroni I.E.4, che contribuiscono ad ottimizzare le performance e raggiungere degli standard ulteriormente elevati.