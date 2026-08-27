Estate nursina, tre giorni per vivere Norcia tra trekking urbano, gospel e bici - Tuttoggi.info

L’Estate nursina continua con un ‘Giro in giostra – Alla scoperta di Norcia’, iniziativa che unisce comunità, territorio e solidarietà venerdì 28 agosto. La terza edizione è promossa dalla Sezione Soci Coop Etruria Spoleto–Norcia, con il supporto dell’Associazione Il sorriso di Teo, e vede la partecipazione attiva del Cesvol Umbria – sportello Valnerina, Associazione Eppedala e consulta dei giovani Open Norcia.

Guidati dal professor Romano Cordella, in collaborazione con Norciarun, i partecipanti saranno accompagnati in un suggestivo trekking urbano tra le vie del centro storico con visita alla Basilica di San Benedetto per riscoprirne storia e bellezza, in un percorso ad anello di circa due chilometri. Il ritrovo è alle 17 in piazza San Benedetto.

La serata proseguirà con una cena conviviale, dedicata ai sapori del territorio e alla condivisione. Ad arricchire l’esperienza, la musica di Walter Maneri e la presenza di due ospiti d’eccezione: il pittore Rino Polito e il professore Guido Valesini, che guideranno il pubblico in un viaggio tra natura, memoria e personaggi indimenticabili della città. Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato all’acquisto di giochi per l’Asilo nido ‘Casa di Mimmi’ di Norcia, per regalare sorrisi e nuove opportunità ai più piccoli della comunità (informazioni: Marina, 339.3693358).

Sabato 29 spazio al concerto Inclusive Gospel project, a cura della Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Ponte San Giovanni di Perugia, alle 21.30 in piazza san Benedetto. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’Istituto comprensivo Perugia 12 e la Filarmonica, fondata a Ponte San Giovanni nel 1874, per rispondere al bisogno di integrazione e coesione sociale in un’area caratterizzata da un’alta densità multiculturale. Il progetto ha portato, dunque, alla creazione di un coro gospel multietnico e intergenerazionale con il coinvolgimento della comunità centro-africana locale e il patrocinio del Comune di Perugia.

La settimana si chiude, domenica 30 agosto, all’insegna del ciclismo con ‘Castelluccio degli eroi’, un evento a cura dell’associazione Bike emotion. Castelluccio degli eroi è un brevetto permanente cosiddetto ‘Unsupported Bicycle Adventure’, quindi ad andatura libera senza alcun tipo di supporto da parte degli organizzatori; con le sue nove salite, rappresenta una sfida impegnativa sia per la lunghezza del percorso che per il dislivello complessivo e per questo motivo, quest’anno è stata introdotta l’opportunità di scegliere se affrontare la sfida nella versione del brevetto Epic oppure brevetto standard. In questo modo, ogni ciclista è libero di scegliere come vivere la sfida: un approccio più rilassato oppure concentrandosi sulla performance.