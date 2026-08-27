 Estate nursina, tre giorni per vivere Norcia tra trekking urbano, gospel e bici - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Estate nursina, tre giorni per vivere Norcia tra trekking urbano, gospel e bici

Davide Baccarini

Estate nursina, tre giorni per vivere Norcia tra trekking urbano, gospel e bici

Venerdì 28 agosto Giro in giostra - Alla scoperta di Norcia, sabato 29 concerto Inclusive Gospel project e domenica 30 Castelluccio degli eroi
Gio, 27/08/2026 - 13:10

Condividi su:

L’Estate nursina continua con un ‘Giro in giostra – Alla scoperta di Norcia’, iniziativa che unisce comunità, territorio e solidarietà venerdì 28 agosto. La terza edizione è promossa dalla Sezione Soci Coop Etruria Spoleto–Norcia, con il supporto dell’Associazione Il sorriso di Teo, e vede la partecipazione attiva del Cesvol Umbria – sportello Valnerina, Associazione Eppedala e consulta dei giovani Open Norcia.

Guidati dal professor Romano Cordella, in collaborazione con Norciarun, i partecipanti saranno accompagnati in un suggestivo trekking urbano tra le vie del centro storico con visita alla Basilica di San Benedetto per riscoprirne storia e bellezza, in un percorso ad anello di circa due chilometri. Il ritrovo è alle 17 in piazza San Benedetto.

La serata proseguirà con una cena conviviale, dedicata ai sapori del territorio e alla condivisione. Ad arricchire l’esperienza, la musica di Walter Maneri e la presenza di due ospiti d’eccezione: il pittore Rino Polito e il professore Guido Valesini, che guideranno il pubblico in un viaggio tra natura, memoria e personaggi indimenticabili della città. Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato all’acquisto di giochi per l’Asilo nido ‘Casa di Mimmi’ di Norcia, per regalare sorrisi e nuove opportunità ai più piccoli della comunità (informazioni: Marina, 339.3693358).

Sabato 29 spazio al concerto Inclusive Gospel project, a cura della Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Ponte San Giovanni di Perugia, alle 21.30 in piazza san Benedetto. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’Istituto comprensivo Perugia 12 e la Filarmonica, fondata a Ponte San Giovanni nel 1874, per rispondere al bisogno di integrazione e coesione sociale in un’area caratterizzata da un’alta densità multiculturale. Il progetto ha portato, dunque, alla creazione di un coro gospel multietnico e intergenerazionale con il coinvolgimento della comunità centro-africana locale e il patrocinio del Comune di Perugia.

La settimana si chiude, domenica 30 agosto, all’insegna del ciclismo con ‘Castelluccio degli eroi’, un evento a cura dell’associazione Bike emotion. Castelluccio degli eroi è un brevetto permanente cosiddetto ‘Unsupported Bicycle Adventure’, quindi ad andatura libera senza alcun tipo di supporto da parte degli organizzatori; con le sue nove salite, rappresenta una sfida impegnativa sia per la lunghezza del percorso che per il dislivello complessivo e per questo motivo, quest’anno è stata introdotta l’opportunità di scegliere se affrontare la sfida nella versione del brevetto Epic oppure brevetto standard. In questo modo, ogni ciclista è libero di scegliere come vivere la sfida: un approccio più rilassato oppure concentrandosi sulla performance.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

“Odissea – Il viagio eterno” Il mito di Ulisse approda al Teatro Romano di Spoleto

Terni

Il pavimento sprofonda nel rifugio antiaereo sconosciuto

Spoleto

Mercato ambulanti, tornano le proteste, tra mancate promesse della Giunta e controlli spot

in umbria

gli ultimi pubblicati

Valnerina

Estate nursina, tre giorni per vivere Norcia tra trekking urbano, gospel e bici

Città di Castello

Umbertide, inaugurata la nuova Piazza Mazzini

Foligno

Si alaza il sipario su HISPELLVM. In scena la storia romana tra archeologia, cortei, archeofood, spettacoli

Umbria | Italia | Mondo

I sandali che passano dal giorno alla sera senza cambio

Perugia

Una pistola e 6 kg di stupefacente: 2 arresti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!