Estate in Città 2023, pubblicato bando per proposte di eventi all'aperto - Tuttoggi.info

L’avviso è diretto a progetti di pubblico spettacolo all’aperto e a soggetti associativi o privati che operino o abbiano sede sociale nel comune di Città di Castello | Le proposte dovranno pervenire entro il 31 maggio 2023

L’estate si avvicina e torna il calendario di iniziative culturali del Comune di Città di Castello: da oggi (23 maggio) è pubblicato sul sito istituzionale tifernate l’avviso pubblico per partecipare con la propria proposta di evento culturale nelle sezioni musica, teatro e animazione al calendario delle iniziative.

L’avviso è diretto a progetti di pubblico spettacolo all’aperto e a soggetti associativi o privati che operino o abbiano sede sociale nel comune di Città di Castello. Le proposte dovranno pervenire entro il 31 maggio 2023 attraverso questo modulo Google.

“Abbiamo riproposto l’avviso che permette il coinvolgimento di tante realtà, anche giovanili, nel programma di iniziative del periodo estivo” dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come “nell’edizione 2022, grazie all’avviso, abbiamo avuto un’estate molto ricca e diversificata, in cui hanno trovato spazio sensibilità e modalità di espressione differenti. Siamo certi che anche quest’anno ci saranno proposte di qualità. Alcune iniziative saranno riconfermate, come il teatro nel Cortile di Santa Cecilia e i concerti di Piazza Gabriotti, altre ci riserviamo di definirle anche sulla base dell’esito dell’Avviso”. Info e chiarimenti: cultura@comune.cittadicastello.pg.it, 075 8523171.