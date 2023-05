"Aspettando...Estate in città", maggio ricco di eventi tra street food, due ruote e gare di droni - Tuttoggi.info

In arrivo tre weekend fitti di appuntamenti prima dell'estate per tutti i gusti e per tutte le età | Si parte il 12 maggio con "Tiello Stretto" e Palio delle Quattro Porte

A maggio sarà già estate a Città di Castello, dove la stagione degli eventi all’aperto inizierà con un mese di anticipo per invitare cittadini e turisti di tutte le età a godersi una città viva e ricca di attrazioni.

Nel segno delle passioni, novità e divertimento, con il cartellone di “Aspettando…Estate in città” ci saranno molti buoni motivi per scegliere il centro storico tifernate nei prossimi weekend, tra street food, giochi popolari, sport, motori, trekking in bicicletta, collezionismo, antiquariato, gastronomia, artigianato e persino gare di droni.

Si comincia nel fine settimana lungo tra venerdì 12 e lunedì 15 maggio, con il ritorno di uno dei più grandi successi della passata stagione: “Tiello stretto”, festival dello street food che sarà ancora una volta al parco comunale Alexander Langer per tre serate, all’insegna del gusto e dei sapori da tutto il mondo, con spettacoli e musica dal vivo. Domenica 14 maggio in piazza Gabriotti ci si potrà immergere nella storia e nelle tradizioni della città con l’arte della balestra e i figuranti in costumi rinascimentali di scena nel Palio delle Quattro Porte.

Tutto all’insegna delle passioni d’epoca, invece, il programma di domenica 21 maggio: i motori saranno protagonisti assoluti in piazza Garibaldi con la tappa del “Distinguished Gentleman’s Ride”, la manifestazione di beneficenza che riunisce motociclisti in stile classico e vintage da tutta Italia, mentre nell’edizione mensile di Retrò le rarità da collezione e gli articoli di antiquariato saranno in vetrina tra piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti.

Sabato 27 e domenica 28 maggio “Aspettando…Estate in città” si concluderà con un intenso programma di iniziative. Per gli amanti dell’escursionismo in bicicletta, l’appuntamento da non perdere sarà con il “Tiferno Wild Gravel”, l’evento dedicato al cicloturismo che coronerà il progetto “D & B – Discovery and Bike in Altotevere”, promosso dal Comune di Città di Castello con Federalberghi Umbria e ASP G.O. Bufalini.

Nel Torneo CSI Coppa Italia DRF, in programma sempre il 27-28 maggio allo stadio comunale “Corrado Bernicchi”, il pubblico potrà ammirare le spettacolari sfide a tutta velocità tra i droni, mentre in piazza Matteotti ci sarà un altro atteso ritorno, quello del “Mercatino Francese”, con la tradizione gastronomica e artigianale transalpina per la quale tanti tifernati e turisti si misero in fila l’anno scorso al debutto a Città di Castello.