Estate a Cascia 2023, inizia il ricco cartellone di eventi in città - Tuttoggi.info

Tra gli appuntamenti Tuber Fest, Gran Galà equestre e il cabaret di Valentina Persia. Si comincia venerdì 28 luglio

Musica, teatro, cabaret, eventi sotto le stelle, enogastronomia ed eccellenze del territorio, sport e tradizione. C’è tutto questo nel ricco cartellone di eventi ‘Estate a Cascia 2023’, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco di Cascia Roccaporena e in scena da venerdì 28 luglio a domenica 17 settembre.

Una proposta variegata all’insegna dell’intrattenimento, pensata per cittadini e turisti, con eventi a ingresso libero e gratuito. Tra i principali appuntamenti del cartellone c’è sicuramente ‘Tuber Fest, Aestivum le notti del tartufo e della rosa di Cascia’, in programma sabato 12 e domenica 13 agosto. Due giorni tra degustazioni, concerti, spettacoli itineranti e un percorso gastronomico all’insegna delle eccellenze del territorio nel suggestivo contesto di Cascia.

La comica e cabarettista Valentina Persia sarà invece l’ospite della serata di lunedì 14 agosto in Piazza San Francesco e proporrà uno spettacolo divertente ed esilarante. Un appuntamento di respiro nazionale sarà, poi, sabato 19 agosto, il Gran Galà equestre, evento con la direzione artistica di Luigi Altieri, la regia di Umberto Scotti, e la presentazione dell’emergente e talentuoso Antonio Latteri, in cui professionisti si esibiranno in emozionanti numeri a cavallo. Madrina della manifestazione sarà l’attrice Roberta Giarrusso.

Ma l’‘Estate a Cascia 2023’ si apre venerdì 28 luglio alle 18.30 con lo spettacolo in Piazza Garibaldi ‘Anima e cuore’ a cura di Figuratevi… in Valnerina e prosegue, sabato 29 e domenica 30 luglio con il XXIV Motoraduno Città di Cascia (ore 18.30 Piazzale San Francesco). Spazio alla danza, mercoledì 2 agosto, con la rassegna ‘Dance On’ in Piazzale San Francesco alle 21