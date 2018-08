“Estate a Cascia 2018” tutto il programma

Accompagnerà turisti e cittadini per tutto il mese di agosto e fino alla fine di settembre, il cartellone di eventi della città di Santa Rita, l’“Estate a Cascia 2018”, realizzato dal Comune di Cascia e dalla Pro Loco Cascia-Roccaporena. Nel cartellone trovano spazio molte iniziative ed eventi di diverso carattere, dalla musica alle attività per bambini, dalle mostre mercato all’arte, dalla cultura alla natura, dallo sport alle eccellenze della tavola e della terra, dal gioco alla tradizione, dal sacro all’archeologia. Molti quindi gli appuntamenti da non perdere che, dopo l’avvio avvenuto con “Cascia Sacra e Un Museo da Favola”, le iniziative organizzate da Sistema Museo e dal Gruppo Archeologico di Cascia al museo comunale di Palazzo Santi le quali ogni sabato di agosto propongono itinerari a tema per vivere la città e scoprire il territorio mentre ogni domenica un laboratorio creativo, prenderanno il via giovedì 9 agosto con la seconda edizione del Festival del Vivere Bene, a cura di Festina Lente, che si aprirà con la Festa dello Sport, dalle 16.00 in piazza, con gara podistica, calcio, pallavolo, percorso di ginnastica ritmica, percorso ad ostacoli per bambini, tiro con l’arco e musica e poi proseguirà con due escursioni il 14 agosto quella da Cascia a Roccaporena ed il 16 agosto da Cascia ad Ocosce per ammirare il panorama da Casale Castellano. Novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione no profit Iacact di Perugia, dal 10 al 12 agosto a Largo Elemosina, SPORT4NOPROFIT CUP, il torneo di street soccer che riempirà i pomeriggi con sport, divertimento e solidarietà. La notte di San Lorenzo, torna l’immancabile appuntamento al Monastero di Santa Rita con Note Stellate, concerto del Quartetto Fancelli, a cura dell’Associazione Culturale “Muse Mediterranee”. Poi sarà la volta della decima edizione di Aestivum, Mostra Mercato del Tartufo estivo e della Rosa, evento in scena l’11 e 12 agosto, per la promozione delle eccellenze locali e del territorio, senza tralasciare la cultura con la presentazione del libro “Storie della Valnerina – Donne e Uomini del Novecento” realizzato dal Consorzio BIM o la mostra dedicata alla Ferrovia Spoleto-Norcia o il convegno sulla tartuficoltura, l’arte con i laboratori artigianali a cura del Moica Cascia e la mostra “Dalla rosa botanica alle rose della creatività”, la competizione con la tappa del “1° Campionato Nazionale amatoriale cani da tartufo sul ring”, le degustazioni e gli spettacoli musicali con I Ladri di Monnalisa e i Daje Gas Trio. Inoltre, l’11 sera in Basilica “In nome della Madre”, concerto dedicato agli 80 anni dell’Alveare di S. Rita. L’agosto continua con l’immancabile Notte Latina con Dj Merlino e la scuola Salsacadabra (13 agosto), il sound e “Les Rythmes” dei BNoise (14 agosto), le note soft e accattivanti del blues con The Blue Band la notte di Ferragosto. Fino ad arrivare alla novità del 2018, “Cascia a tutta Birra” in scena il 16 e 17 agosto, un evento che vedrà i sei bar aderenti (Bar Civitas Cassiae, Bar “Ci vediamo da Mario”, Za’faran Bistrot, Bar – Pizzeria “Da Ciccio”, Gran Caffè Royale e Bar Caffè 2000) proporre birre artigianali e commerciali, abbinate a sfizi gustosi, il tutto accompagnato da ottima musica con due spettacoli in contemporanea entrambe le sere, a piazzale San Francesco e piazza Garibaldi: il 16 agosto le più belle hit italiane con i White Rose e musica ed arte con gli Stranavoglia e la magia dello speciale spettacolo di danza aerea delle Aerial Way; il 17 agosto, un tuffo nel vecchio West con la musica della Western CountryBand ed un coinvolgente spettacolo di line dance e le atmosfere folk & rock con I Principi di Galles. Dopo la novità, il 15° Palio delle Frazioni, il 19 agosto, la sfida culinaria tra le frazioni di Cascia a suon di piatti della tradizione. Così la settimana di ferragosto si chiude, ma gli eventi non finisco, si continua il 22 con le voci de “Le Follie”, il 24 con il 3° Torneo di Briscolata Città di Cascia ed il 25 Agosto con un viaggio tra le più belle canzoni dei Nomadi con la tribute band ufficiale, i Presa Diretta. Il 27 e 28 agosto, a Cascia e Roccaporena, si celebra la tradizionale Festa di Sant’Agostino e Santa Rita, con momenti religiosi e sociali, mentre a chiudere il mese saranno il 29/30 Agosto “Cascia in Arte” mostra d’arte contemporanea degli artisti locali Erika Lavosi, Emanuele Flavoni e Diego Mattei e il 31 Agosto il “Laboratorio del Coraggio” in piazza aperto a bambini e adulti per realizzare piccoli manufatti.