 Esplode caldaia, mamma con gravi ustioni trasferita in Puglia - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Esplode caldaia, mamma con gravi ustioni trasferita in Puglia

Redazione

Esplode caldaia, mamma con gravi ustioni trasferita in Puglia

Mar, 19/08/2025 - 16:57

Condividi su:

Dopo l’iniziale ricovera a Perugia è stata trasferita in un centro specializzato a Brindisi la donna di 46 anni che due giorni fa nella sua abitazione di Ripabianca è stata investita dalla fiammata della caldaia.

La donna ha riportato gravi ustioni ed è ancora in prognosi riservata, dopo che dalla Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia è stata appunto trasferita al centro grandi ustionati di Brindisi, la struttura in cui è stato trovato un posto disponibile.

Oltre all’apprensione per la salute della donna, la famiglia si trova costretta a far fronte anche all’esigenza di badare ai suoi due figli piccoli.

Sulle cause dell’incidente avvenuto nell’abitazione di Ripabianca sono in corso indagini.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Bomba d’acqua sul Perugino, deviato anche il traffico sul Raccordo

Perugia

Brunello Cucinelli scala la classifica dei Paperoni di Piazza Affari

Terni

Coltellate alla schiena per un cellulare, fermato un giovane

dalle città

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola

Ultim'ora Italia

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio
Ultim'ora Italia

Sinner: “Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro”
Ultim'ora Italia

Ispettore polizia ucciso a Napoli, omicidio dopo lite per la fuga di un pappagallo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!