Esplode caldaia, mamma con gravi ustioni trasferita in Puglia - Tuttoggi.info

Dopo l’iniziale ricovera a Perugia è stata trasferita in un centro specializzato a Brindisi la donna di 46 anni che due giorni fa nella sua abitazione di Ripabianca è stata investita dalla fiammata della caldaia.

La donna ha riportato gravi ustioni ed è ancora in prognosi riservata, dopo che dalla Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia è stata appunto trasferita al centro grandi ustionati di Brindisi, la struttura in cui è stato trovato un posto disponibile.

Oltre all’apprensione per la salute della donna, la famiglia si trova costretta a far fronte anche all’esigenza di badare ai suoi due figli piccoli.

Sulle cause dell’incidente avvenuto nell’abitazione di Ripabianca sono in corso indagini.