Esplode bombola di gpl durante incendio, paura nella campagne di Orvieto

I Vigili del Fuoco di Orvieto, nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti a Torre S. Severo per un incendio che si è sviluppato in alcune rimessaggi agricoli. In poco tempo le fiamme hanno raggiunto e fatto esplodere una bombola di gpl che ha causato la d’istruzione degli annessi agricoli. In fase di accertamento le cause. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito.

