Escursionista cade in dirupo | In azione elicottero dei Vigili del fuoco

share

I Vigili del fuoco di Terni stanno intervenendo nei pressi di strada di Mazzelvetta (Piediluco) per soccorrere una escursionista caduta in un dirupo. Sul posto oltre una squadra di terra con personale SAF si sta portando anche un elicottero dei Vvf per recuperare la donna e metterla in salvo.

share

Stampa