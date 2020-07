Escort col Covid, disposti altri test | Accordo con Usl1 per la convalescenza

Azienda ospedaliera e Usl1 hanno predisposto le misure per garantire un’adeguata convalescenza alla donna peruviana, una escort come si è appreso subito dopo il suo ricovero a Perugia, trovata positiva al Coronavirus dopo un controllo a Foligno.

La donna sta ormai bene, tant’è che ne erano state già decise le dimissioni. Tuttavia il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha precisato che la paziente è ancora ricoverata in ospedale in attesa degli ultimi esami diagnostici. E che, nel frattempo – recita la nota dell’Ospedale – sono state già predisposte tutte le misure, in accordo con la Uls Umbria 1, “per garantire una adeguata convalescenza alla signora“.

La ricerca dei clienti

Intanto a Modica, l’ultima città dove la escort si è prostituita fino al 13 luglio, prima di mettersi in viaggio alla volta dell’Umbria, prosegue la ricerca dei clienti, per scongiurare ulteriori contagi. Una trentina, i clienti che avrebbe ricevuto solo nell’ultima settimana nell’appartamento preso in affitto nella città siciliana. Al momento, però, soltanto 6 clienti si sono fatti avanti. Coloro che al momento hanno effettuato il tampone sono risultati negativi al Coronavirus.

La donna pare si fosse infettata durante un soggiorno in Spagna effettuato prima di arrivare in Sicilia.