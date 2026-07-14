Esce da casa per fare la spesa e lascia i figli da soli: il più piccolo si arrampica sul bancone, denunciata - Tuttoggi.info

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Esce da casa per fare la spesa e lascia i figli da soli: il più piccolo si arrampica sul bancone, denunciata

Flavia Pagliochini

Esce da casa per fare la spesa e lascia i figli da soli: il più piccolo si arrampica sul bancone, denunciata

Mar, 14/07/2026 - 13:41

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Una commissione di routine ha rischiato di in tragedia. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi nel folignate, dove una 36enne è uscita di casa per fare la spesa, lasciando il figlio di tenera età senza un’adeguata sorveglianza. A evitare il peggio è stata una vicina di passaggio, che ha notato il bambino sporgersi pericolosamente dal balcone e ha immediatamente lanciato l’allarme. Per la donna è scattata la denuncia.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il piccolo era riuscito ad arrampicarsi fino a sporgere le gambe oltre la ringhiera del balcone, situato al primo piano dell’edificio. La donna che ha assistito alla scena, resasi conto che nessun adulto sembrava controllarlo, ha contattato il 112 e, nell’attesa dell’arrivo delle pattuglie, ha mantenuto la calma iniziando a parlare con il bambino, riuscendo a convincerlo a scendere e a rientrare sul balcone.

La passante ha anche cercato più volte di richiamare l’attenzione di chi si trovava nell’abitazione, senza però ricevere alcuna risposta.

Quando gli agenti del Commissariato di Foligno sono arrivati sul posto, si sono arrampicati fino al balcone per raggiungere il bambino, metterlo in sicurezza e accompagnarlo all’interno dell’appartamento, nel quale non c’era nessun adulto ma soltanto il fratello adolescente del piccolo che, addormentato, non si era accorto di quanto stava accadendo.

Gli agenti hanno allora rintracciato la madre, una trentaseienne che ha spiegato di essersi allontanata da casa circa un’ora prima per andare a fare la spesa. di abbandono di minori. A questo punto, stante la consistenza del lasso temporale in cui il piccolo era rimasto privo di controllo, i poliziotti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria la donna per il reato di abbandono di minori.

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