Epatite E nei cinghiali, linee guida per il consumo delle carni

Il protocollo elaborato con l'Izsum alla luce dello studio sulla diffusione del virus tra i cinghiali | Prosegue il dibattito sul Dgr 95

Epatite Enei cinghiali, linee guida per il consumo delle carni. Dopo lo studio del rischio di prevalenza del pericolo Epatite E (HEV) nelle carni di cinghiale, la Regione Umbria, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Umbria – Marche (che è anche referente nazionale per la Peste suina africana), ha elaborato un documento che detta appunto le “Linee guida per un consumo consapevole della carne di cinghiale”.

Un protocollo per la corretta gestione e la manipolazione della carne di cinghiale e dei prodotti derivati al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus dell’Epatite E.