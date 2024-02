Ennesimo incidente sul lavoro, 30enne cade dal tetto di un capannone | E' in gravi condizioni - Tuttoggi.info

Il giovane è caduto nel vuoto per circa 5 metri in via Calabria, zona industriale di Umbertide | Ora si trova ricoverato a Perugia in terapia intensiva

Dopo quello di Montone di circa 10 giorni fa, stamattina (17 febbraio) poco prima delle 8 è avvenuto un altro incidente sul lavoro nella zona industriale di Umbertide.

Un 30enne operaio di origini albanesi, mentre stava lavorando su un tetto di un capannone in via Calabria, è infatti caduto nel vuoto per circa 5 metri per cause ancora in corso di accertamento.

Il giovane, apparso subito in gravi condizioni, è stato subito soccorso prima dai colleghi e poi dal 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva (prognosi riservata). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il servizio di Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Psal) dell’Usl Umbria 1.