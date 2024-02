Cade nel vuoto per circa 10 metri, operaio 27enne ricoverato in gravi condizioni - Tuttoggi.info

Incidente sul lavoro a Montone per un giovane di Gubbio, che sarebbe precipitato dal tetto di un capannone industriale durante degli interventi sulla struttura | Il ferito è ancora in Rianimazione a Perugia, in prognosi riservata

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto pochi giorni fa (il 6 febbraio scorso) nella zona industriale di Montone, dove un operaio 27enne di Gubbio è caduto da un tetto di un capannone industriale mentre stava eseguendo degli interventi sulla struttura.

L’uomo, che sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri, è stato subito soccorso dai colleghi, che hanno chiamato anche il 118.

Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi ed è stato necessario l’immediato trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove il giovane – a distanza di 4 giorni – è tuttora ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione (con prognosi riservata), anche se nelle ultime ci sarebbero stati significativi miglioramenti del quadro clinico.

Sul luogo dove è avvenuto il fatto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Città di Castello, oltre al Servizio di Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro (Spsal), che dovrà ora indagare e stabilire le esatte cause dell’incidente, tuttora in corso di accertamento.