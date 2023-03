Ennesima aggressione alla ex, entrando dalla portafinestra rotta: denunciato - Tuttoggi

La giovane più volte si è rivolta alle forze dell'ordine per lo stalking e le violenze subite dall'ex, questa volta ha ripreso tutto con il cellulare

E’ entrato in casa della ex da una porta finestra che già lui stesso aveva rotto in passato, aggredendola ed andandosene soltanto dopo le urla di lei, che ha anche ripreso in dei video con il cellulare alcuni momenti dell’aggressione. E’ successo a Perugia, con un giovane di Gualdo Cattaneo, 32enne, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Fortebraccio.

A denunciare l’accaduto è stato il legale della ragazza, che già più volte negli ultimi mesi si è rivolta alle forze dell’ordine dopo gli atti persecutori dell’ex.