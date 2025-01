Eliza uccisa forse nel sonno, attesa per l'autopsia. Il ricordo del Serafico - Tuttoggi.info

Il matrimonio tra Eliza Stefania Feru e Daniele Bordicchia, avvenuto a maggio scorso dopo anni di fidanzamento, si era già incrinato. Lui era diventato più geloso, lei forse se ne voleva andare di casa. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato quello che sarebbe accaduto.

Sabato sera la 29enne probabilmente dormiva sul divano quando il marito l’ha uccisa con un colpo di pistola alla testa, prima di andare poi in camera da letto e rivolgere l’arma verso se stesso. Un delitto che sarebbe avvenuto prima di mezzanotte, anche se sarà l’autopsia sulle salme (che dovrebbe essere effettuata giovedì) a chiarire quel poco che rimane del primo femminicidio del 2025, avvenuto a Gaifana di Gualdo Tadino. Un lasso di tempo in cui nella villetta di via degli Ulivi era presente solo la coppia, con la sorella di lui che abita nell’appartamento al piano di sopra che in quelle ore era fuori.

Sono stati proprio i familiari di Daniele, in particolare la madre, a fare la macabra scoperta domenica mattina, intorno alle 10. Aprendo il portone dell’abitazione ha visto la terribile scena, chiamando i soccorsi. Eliza e Daniele, però, erano morti da ore, uccisi dalla pistola che il 38enne regolarmente deteneva in quanto guardia giurata.

Ieri mattina l’Istituto Serafico di Assisi, dove la giovane assassinata dal marito lavorava come operatrice socio sanitaria e dove domenica mattina si aspettava alle 7 il suo arrivo, ha voluto ricordare la ragazza, “la nostra Eliza, dedita al lavoro e ai suoi ragazzi sempre sorridente”, in occasione della festa dell’Epifania, nell’oratorio della struttura.

La Presidente del Serafico Francesca Di Maolo ha dichiarato alla fine della celebrazione: “Avere Eliza al Serafico per noi è stato un dono”.

Queste le parole dei colleghi di lavoro riportate sui social network: “Cara Eliza, vogliamo ricordarti così… Sempre sorridente e determinata in tutto ciò che facevi. Ci parlavi entusiasta dei tuoi sogni, amavi la vita e il tuo lavoro che svolgevi ogni giorno con enorme dedizione. Lasci in ognuno di noi un enorme vuoto, che cercheremo di colmare con il ricordo dei tuoi occhi gioiosi. Grazie da parte nostra e di tutti i tuoi ragazzi”.

“Grazie Eliza – concludono dal Serafico – per aver donato la tua tenerezza e il tuo sorriso a tutti i nostri bambini e ai nostri ragazzi”.