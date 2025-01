Uccide la moglie e si spara, si erano appena sposati | Foto, video e Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Ha ucciso la moglie – sposata da pochi mesi – e poi si è ucciso con la pistola regolarmente detenuta. Sembra piuttosto chiara sin da subito la ricostruzione del dramma che è avvenuto a Gaifana, nel territorio comunale di Gualdo Tadino al confine con Nocera Umbra.

Il presunto assassino è un vigilantes quarantenne, Daniele Bordicchia: a scoprire la tragedia sua sorella (e non la madre come trapelato in un primo momento), che non riuscendo a mettersi in contatto con il fratello e la cognata Eliza si è recata a casa loro, facendo la terribile scoperta. La ragazza, 29 anni, era sul divano, priva di vita. Il marito, 38enne, in camera da letto, con vicino la pistola. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. È stato attivato anche l’elisoccorso, che però è poi stato fatto rientrare.

Sul posto sono presenti i Carabinieri della stazione di Gualdo Tadino ed il medico legale. Nei pressi dell’abitazione della giovane coppia è arrivato anche il sindaco Massimiliano Presciutti. Sconvolti quanti conoscevano la giovane coppia, sposatasi a maggio, 38 anni lui, 29 lei. Eliza, di origini straniere, lavorava al Serafico di Assisi. Daniele, guardia giurata e calciatore, era stimato e ben voluto da tutti. Nessuno si immaginava che sarebbe potuta succedere una tragedia simile.

(articolo in aggiornamento)