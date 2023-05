Elezioni Umbertide, il giorno della verità per i 6 candidati sindaco | Lo scrutinio in diretta - Tuttoggi.info

Ci sono anche 220 aspiranti consiglieri comunali nella città della Rocca, dove l'affluenza è stata identica a quella del 2018 (70%) | A meno di clamorose soprese ci sarà ballottaggio

[Aggiornamento ore 18.38]

Entusiasta il presidente regionale Pd Tommaso Bori sulla rielezione di Letizia Michelini a Monte Santa Maria: “Il miglior risultato d’Italia! Complimenti a Letizia Michelini, riletta sindaca di Monte Santa Maria Tiberina con quasi l’80% delle preferenze! Premiato il buon governo e la prossimità coi cittadini di un Comune gioiello dell’Umbria. A lei e a tutte le consigliere e i consiglieri eletti buon lavoro!“

Si continua a scrutinare le schede molto lentamente, queste le percentuali dopo il primo seggio (Montecastelli):

Carizia 45%, Anniboletti 28%, Tosti 13%, Rondoni 7%, Nanni 2%, Conti 1%

Ancora troppo presto per fare previsioni. Si attendono altre indicazioni dalle prossime sezioni

Le liste più votate per ora (seggio 1/18) sono Pd con 81 voti, Fd’I con 51 e LiberaIlFuturo con 38

Finalmente il primo seggio! Luca Carizia avanti con 154 voti, seguono Anniboletti 97, Tosti 45, Rondoni 25, Nanni 8, Conti 6

L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1), si terrà sempre in due giorni domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15

A due ore dalla chiusura dei seggi non arriva ancora nessun dato definitivo sulle 18 sezioni di Umbertide. Ci terremo compagnia per un po’….

A Monte Santa Maria arrivano le prime due sezioni scrutinate e si profila una vittoria netta di Michelini. La sindaca uscente è avanti con 276 voti (87%) contro i 27 di Rignanese (12%)

Si sblocca solo la situazione a Trevi, dov’è stato annunciato il risultato di un solo seggio. La lentezza delle operazioni potrebbe anche dipendere dalla verifica di voti incerti o nulli

Ad oltre un’ora dalla chiusura dei seggi non arrivano ancora risultati da nessuno dei 6 Comuni al voto

Nessun seggio scrutinato neanche a Monte Santa Maria Tiberina, l’altro Comune altotiberino al voto (dove le sezioni sono appena 3). Potete seguire qui lo scrutinio

Non arrivano notizie nemmeno dal seggio più piccolo del Comune, quello della Scuola Elementare di Preggio (180 elettori). Il più grande è invece quello della Scuola Elementare “Di Vittorio”, in Via Capitini (1005)

Sono 8.759 gli elettori andati a voto (69,81%), 4.342 uomini e 4.417 donne. Dei 6 Comuni al voto Umbertide ha registrato l’affluenza più alta

Procedono a rilento le operazioni di scrutinio. Ancora nessuna sezione ha annunciato i risultati del rispettivo seggio

L’affluenza definitiva è del 69,81%. Un dato davvero curioso visto che nel 2018 (sebbene si votasse in un solo giorno) la percentuale era stata del 70,36%. Un solo pugno di elettori in meno

Ancora nessuna sezione scrutinata. In tutto sono 18

Urne chiuse e giochi fatti (per ora) per le elezioni amministrative di Umbertide. Con un’affluenza praticamente identica a quella di 5 anni fa – 69,81% su 12.547 elettori, rispetto al 70,36% del 2018 -, la città è ormai pronta a conoscere il suo nuovo sindaco, o meglio, i due candidati che andranno quasi certamente al ballottaggio del 27 e 28 maggio (non è comunque escluso un clamoroso consenso oltre il 50% ottenuto da uno dei 6 aspiranti primi cittadini.

A giocarsi la partita sono il sindaco uscente Luca Carizia (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, ‘Umbertide per Carizia Sindaco’ e ‘Umbertide in Movimento’), Sauro Anniboletti (Partito Democratico, ‘Umbertide partecipa’, ‘Sinistra per Umbertide-Alleanza Verdi-Sinistra’ e ‘Umbertide Cambia-Riformisti’), Giampaolo Conti (Movimento 5 Stelle), Roberta Nanni (‘Patto 23’) Federico Rondoni (‘Corrente’) e Pier Giacomo Tosti (‘LiberaIlFuturo’ e ‘Spazio Civico Comune’).

Tra poche ore sapranno il loro destino anche i 220 candidati consiglieri: solo i 16 più votati (a scanso di rinunce) siederanno sugli scranni del nuovo Consiglio comunale di Umbertide. Lo spoglio delle schede elettorali è iniziato poco dopo le 15, ora di chiusura dei 18 seggi del territorio. Dalle 15.30 in questa pagina – in diretta – Tuttoggi seguirà lo scrutinio, con risultati, percentuali di voti assegnati ai 6 candidati e news di questo primo importante step delle elezioni amministrative.