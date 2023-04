Elezioni Umbertide, depositate 14 liste | Tutti i nomi dei 220 candidati - Tuttoggi.info

Ad un mese dal voto ecco le 14 liste che appoggeranno i rispettivi candidati sindaco, 6 come nel 2018

La campagna elettorale di Umbertide – ad un mese esatto dal voto (14-15 maggio) – entra finalmente nel vivo: stamattina (15 aprile) alle ore 12 è infatti scaduto il tempo per depositare le liste elettorali definitive che appoggeranno i rispettivi candidati sindaco: in tutto ne sono state ufficializzate 14, per un totale di 220 aspiranti consiglieri comunali.

Come nel 2018, saranno ben 6 gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino, a partire dal sindaco uscente Luca Carizia, che la coalizione di centrodestra – composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, ‘Umbertide per Carizia Sindaco’ e ‘Umbertide in Movimento’ – ha scelto per tentare il bis; il centrosinistra punta invece sul dottor Sauro Anniboletti, volto nuovo della politica sostenuto da Partito Democratico, ‘Umbertide partecipa’, ‘Sinistra per Umbertide-Alleanza Verdi-Sinistra’ e ‘Umbertide Cambia-Riformisti’.