Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini fa “tris” | Sindaca uscente rieletta con oltre il 78% - Tuttoggi.info

Il Comune più piccolo di questa tornata elettorale ha scelto ancora il centrosinistra, lo sfidante Rignanese si ferma al 21,38%

Arriva il primo verdetto in Altotevere. A Monte Santa Maria Tiberina – il Comune più piccolo di queste elezioni – trionfa ancora il centrosinistra con Letizia Michelini. La sindaca uscente, sostenuta dalla lista “Un impegno in Comune”, è stata eletta primo cittadino per la terza volta addirittura con il 78,62% (526 voti).

Lo sfidante di centrodestra, il giovanissimo Francesco Rignanese, appoggiato dalla lista “Uniti per cambiare”, si è dovuto accontentare del 21,38% (143 voti). In base alle percentuali ottenute la lista della Michelini conquista così 7 seggi in Consiglio comunale mentre Rignanese dovrà accontentarsi di soli 3 scranni.

Entusiasta il presidente regionale Pd Tommaso Bori: “Il miglior risultato d’Italia! Complimenti a Letizia Michelini, riletta sindaca di Monte Santa Maria Tiberina con quasi l’80% delle preferenze!Premiato il buon governo e la prossimità coi cittadini di un Comune gioiello dell’Umbria.A lei e a tutte le consigliere e i consiglieri eletti buon lavoro!“

Arrivano le prime due sezioni scrutinate e si profila una vittoria netta di Michelini. La sindaca uscente è avanti con 276 voti (87%) contro i 27 di Rignanese (12%)

Si sblocca solo la situazione a Trevi, dov’è stato annunciato il risultato di un solo seggio. La lentezza delle operazioni potrebbe anche dipendere dalla verifica di voti incerti o nulli

Ad oltre un’ora dalla chiusura dei seggi non arrivano ancora risultati da nessuno dei 6 Comuni al voto

Nessun seggio scrutinato neanche a Umbertide, l’altro Comune altotiberino al voto. Potete seguire qui lo scrutinio

Operazioni ancora in corso nei due seggi di Palazzo Bourbon e in quello di Lippiano

Procedono a rilento le operazioni di scrutinio ma sembrerebbe imminente il risultato della prima sezione

Ancora nessuna sezione scrutinata. In tutto sono tre

A Monte Santa Maria Tiberina, il Comune più piccolo di queste elezioni amministrative – appena 975 elettori (e un’affluenza del 69,64%, nel 2018 era al 71%)- sarà sfida a due.

Letizia Michelini insegue addirittura il tris (nel 2018 ottenne il 71,3% di preferenze), appoggiata dalla lista “Un impegno comune” e i suoi 10 candidati consiglieri: Michele Simoni, Diego Brillini, Giancarlo Banelli, Gregorio Severini, Luca Mancini, Enrico Bruschi, Massimo Raini, Donatella Foiani, Roberto Morelli e Giorgio Mancini.

A tentare di spodestare il sindaco dem in carica dal 2013 ci proverà il giovanissimo candidato del centrodestra, l’appena 27enne Francesco Rignanese (già candidato consigliere alle amministrative di Milano nel 2021 con Fd’I), sostenuto dalla lista “Uniti per cambiare” con 8 candidati: Mirko Cecchetti, Alessandro Pazzaglia, Emilio Guerri, Rosella Severini, Vittorio Vincent, Dario Maestri, Giorgio Signorelli e Sabina Cenciarelli.

Dalle 15.30 Tuttoggi seguirà lo spoglio delle schede con risultati, percentuali e news dal Comune montano che, in virtù dei suoi soli tre seggi, potrebbe essere il primo a rivelare il nuovo sindaco.