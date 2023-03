Elezioni Terni, centrosinistra si compatta su Fiorelli | Effetto Schlein, maxicoalizione in vista - Tuttoggi

Tavolo a Terni, convergenza su Fiorelli?

Secondo quanto TO è in grado di anticipare, il prossimo martedì, ci sarà un ulteriore tavolo dedicato esclusivamente a Terni, nell’ambito del quale potrebbe arrivare l’intesa e la convergenza sul candidato del M5S, Claudio Fiorelli. L’uomo che potrebbe mettere tutti d’accordo è proprio il medico di area pentastellata: un ‘civico’ che troverebbe anche la simpatia del Pd e l’appoggio delle altre forze della potenziale coalizione. Come anticipato ieri da TO, non è invece passata la linea Diotallevi. Nelle prossime ore ci saranno frenetici contatti tra le varie segreterie per arrivare al tavolo di martedì con il nome del candidato sindaco. Se nelle prossime ore non ci saranno clamorosi retroscena e cambi dell’ultimo minuto, la maxicoalizione sarebbe ormai cosa fatta.