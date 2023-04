Elezioni Terni, "Bandecchi dà 3mila euro a ogni candidato" | Scatta denuncia ai Carabinieri - Tuttoggi.info

Elezioni Terni, il coordinatore di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore, dai Carabinieri per denunciare "notizie infami"

“Notizie infamanti, siete persone squallide, sto andando dai Carabinieri a denunciare il tutto. Siamo persone per bene e andremo fino in fondo” – sono le parole di Riccardo Corridore, coordinatore di Alternativa Popolare, il partito di Stefano Bandecchi – che in un video denuncia alcune notizie “fatte circolare da non so chi”, secondo le quali lo stesso Bandecchi avrebbe dato 3mila euro ad ogni candidato delle 4 liste. “Capisco che avete paura d Stefano Bandecchi e delle nostre liste – prosegue Corridore – Gli ultimi sondaggi ci danno saldamente in seconda posizione, ma con la campagna elettorale recupereremo e andremo a vincere. Invito tutti a porgere le loro scuse per aver detto queste porcate, perché di questo si tratta”. Inizia così la volata per la presentazione dei loghi e delle liste che dovranno essere depositati entro il prossimo 15 aprile e per l’inizio della campagna elettorale. Intanto il prossimo giovedì 13 aprile, alle ore 11.00 nella la sala consiliare di Palazzo Spada, il candidato di Alternativa Popolare, il patron rossoverde Stefano Bandecchi, presenterà la sua candidatura e le liste che lo sosterranno. Sarà presente anche il presidente nazionale di Alternativa Popolare, Paolo Alli.

Elezioni Terni, ecco le liste

Orlando Masselli sarà sostenuto da 7 liste: Forza Italia Berlusconi per Terni, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per Masselli sindaco, Liberali e Riformisti – Nuovo Partito Socialista Italiano, Lega Salvini Terni, Terni protagonista Masselli sindaco, Terni Masselli sindaco e Terni Civica.