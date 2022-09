Elezioni, stalli vandalizzati a Terni "La Lega fa paura" - Tuttoggi

“La Lega fa paura”

“La Lega fa paura, soprattutto a chi, in maniera tutt’altro che democratica, ha pensato bene, in alcune zone del Comune di Terni, di distruggere le plance elettorali a noi destinate, senza contare i numerosi casi in cui i nostri manifesti vengono strappati o danneggiati. Si tratta di comportamenti da condannare con forza – seguitano i candidati della Lega – che nulla hanno a che fare con il confronto e la dialettica politica. Chi non è d’accordo, chi ha un’altra visione del paese, è libero di pensarla come vuole, siamo aperti ad ascoltare le idee e le proposte di chiunque, ma in maniera civile e costruttiva, nelle sedi opportune. Invitiamo questi personaggi ad uscire dall’anonimato dell’atto vandalico e a confrontarsi apertamente sulle nostre proposte. Li aspettiamo nel gazebo della Lega in centro a Terni, a Corso Tacito”.

Stalli danneggiati, Lega invita ‘gli avversari’ a prendere le distanze

“Chiediamo inoltre alle forze politiche a noi avverse di prendere le distanze da gesti incivili che non fanno bene al confronto democratico – conclude la nota della Lega – Nonostante tutto, andiamo avanti con la forza delle idee e con la consapevolezza che nessuno potrà intimorirci. Andiamo avanti più forti e convinti di prima nella nostra battaglia per un Paese più libero, più giusto, più sicuro”.