Elezioni, Pd Terni “Noi avevamo un programma già a gennaio”

Il programma del Pd in 8 punti

Il programma per le amministrative 2023 del Pd si articola su 5 punti fondamentali, vediamo quali. Al primo posto del programma del Pd c’è la 1.“Rivoluzione verde: transizione ecologica e ambiente”, rispetto alla quale il Pd propone lo sviluppo industriale sostenibile della città; un piano di riforestazione e rinaturalizzazione urbana e territoriale, lo sviluppo filiera idrogeno verde e fonti rinnovabili; la creazione di una rete di comunità energetiche rinnovabili; un distretto della chimica integrato per le bioplastiche e recupero materiali di scarto; un piano di mobilità sostenibile sul modello Smart City; la strategia rifiuti “zero”, raccolta differenziata, economia circolare. 2. Il secondo punto riguarda La “Digitalizzazione, innovazione, infrastrutture e servizi”. Il progetto politico del Pd prevede la creazione di un sistema integrato intercomunale e asse tra i due mari; il suo ruolo in Umbria; la localizzazione dei poli di eccellenza regionale; completamento infrastrutture e piastra logistica; il progetto Terni Smart Land integrata – la comunità abilitante; ridisegno delle funzioni della città: centro, periferie e antichi borghi; piano di recupero e riutilizzo dell’edificato esistente di concerto con Ater, Provincia e Regione. 3. Al terzo punto sono state inserite le “Politiche per il lavoro” che, secondo la visione dem, vedono al centro il Comune di Terni come promotore di nuove opportunità connesse alla transizione per lo sviluppo sostenibile; punto di raccordo tra pubblico e privato; luogo della concertazione tra gli attori del mondo del lavoro, precariato; ambasciatore del territorio

Salute e Istruzione

Altri due punti al centro del programma del Pd sono la Salute e l’Istruzione. Per quanto riguarda la 4. Salute il Pd propone un ruolo per l’ospedale di Terni come ospedale ad alta specialità; un nuovo ospedale di Terni realizzato con fondi pubblici; l’innovazione tecnologica e telemedicina; il rilancio medicina territoriale di prossimità; combattere la riduzione dei distretti sanitari; dare priorità alla sanità pubblica e ruolo complementare della sanità privata. Per quanto riguarda l’ 5. Istruzione, invece, il Pd prevede la realizzazione di una comunità educante inclusiva; plessi scolastici aperti alla collettività: collaborazione scuola/famiglia; sostegno al riorientamento della scuola pubblica verso la sostenibilità climatica e sociale; l’università perno dell’innovazione e dello sviluppo integrato con il tessuto produttivo della città.

Politiche giovanili e commercio

Per quanto concerne le 6. Politiche Giovanili, il programma prevede un nuovo modello di partecipazione: municipi e consigli di quartiere; sostegno alle nuove forme e strumenti della partecipazione democratica; i quartieri punti di riferimento per la rigenerazione urbanistica e sociale; un approccio multidisciplinare: rete sociale, anziani, disabili, giovani; associazionismo, centri sociali e sussidiarietà; parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne; un tavolo sulla sicurezza. Sul 7. Commercio si punta alla valorizzazione degli esercizi di vicinato; alle zone a valore diversificato (ZVD) e Zone pedonali urbane (ZPU); sugli sconti IMU per locali concessi in affitto calmierato e la creazione di un polo fieristico per la città.

Cultura, turismo e sport

L’ultimo punto del programma, forse il meno curato e ampio (ci si aspettava di più soprattutto per le politiche culturali e dello sport, categorie che avrebbero meritato dei punti dedicati), riguarda la 8. Cultura, il turismo e lo sport, rispetto al quale si prevede la promozione di manifestazioni e eventi legati alla storia e alle correnti culturali contemporanee; la costruzione di nuovi impianti sportivi ecosostenibili, valorizzazione dello sport naturalistico; sinergie con enti di promozione sportiva e associazioni sportive; una rete turistica strutturale integrata: borghi, archeologia, prodotti tipici, patrimonio naturalistico e

industriale, sport; Cultura: il pubblico, le filiere culturali e il rapporto tra Amministrazione e istituzioni culturali.