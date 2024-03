Elezioni Lisciano Niccone, Gianluca Moscioni si ricandida e insegue il suo terzo mandato - Tuttoggi.info

Il giovanissimo primo cittadino è in carica dal 2014, quando aveva solo 28 anni | Oggi è pronto ad impegnarsi per altri eventuali 5 anni, nel 2019 fu l'unico candidato in corsa

Dopo l’annuncio di Ceci a Pietralunga, in queste ore anche un altro “storico” primo cittadino ha deciso di sciogliere le riserve e ricandidarsi per il suo terzo mandato.

Si tratta di Gianluca Moscioni, primo cittadino di Lisciano Niccone ormai dal 25 maggio 2014, quando era ancora 28enne e quando – dice – “è iniziato uno dei periodo più intensi della mia vita, grazie ai miei concittadini che alle elezioni comunali, con la loro fiducia, mi hanno dato la possibilità di rappresentare il mio bellissimo Comune”.

“Al ruolo di sindaco ho dedicato tutto il mio impegno nell’interesse esclusivo della comunità, cercando di fare il possibile per dare ai liscianesi quello che meritavano. Il duro lavoro, grazie anche all’aiuto di amministratori e uffici, ha permesso di dare nuova linfa vitale alla comunità di una valle intera. Tante sono state le nuove opportunità di lavoro in ogni campo e nuove possibilità per chi ha cercato alloggi in locazione, rimettendo cosi in moto la nostra economia locale. Nuovi servizi per l’infanzia e le famiglie hanno cominciato a funzionare”.

“Ho sempre cercato di ascoltare ogni piccola necessità dei miei concittadini – continua Moscioni – impegnandomi sempre nel trovare la soluzione più idonea. Sono stati anni di grande soddisfazioni, in un momento storico economico e sociale tra i più difficili a livello internazionale. Tante le opere pubbliche realizzate, penso alla Piazza e il suo bellissimo Monumento, alla sede del Municipio che ha ridato importanza ad uno degli immobili più antichi del territorio, a tutte le opere con finalità sociali e ai numerosi interventi nelle frazioni. Siamo stati in grado di intercettare un ingente quantità di finanziamenti pubblici e a mantenere un bilancio solido senza aumento tasse, con interventi a favore di famiglie in difficoltà”.

“Restano però ancora in divenire tanti progetti per far crescere la nostra comunità che potranno farci cogliere nuove opportunità di valorizzazione turistica. Con la passione che mi contraddistingue nell’affrontare nuove sfide e senza sottovalutare le difficoltà che potremo incontrare, ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi a Sindaco di Lisciano Niccone. Credo nel valore dell’ascolto e dell’impegno civile e da Liscianese credo che la nostra comunità meriti passione, fatica e impegno incondizionato”.

Gianluca Moscioni – come già accaduto nel 2019 – potrebbe riconfermarsi unico candidato in lizza alle prossime elezioni. Il solo avversario del sindaco uscente per il terzo mandato, in questo caso, sarebbe il quorum di votanti: per essere eletto, infatti, gli basterà che l’affluenza alle urne superi il 50%. Cinque anni fa andò a votare circa il 70% dei liscianesi.