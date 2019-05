Elezioni europee, Lega e Pd Spoleto contenti del risultato

Due risultati diversi ma entrambi contenti del risultato. La Lega ed il Pd di Spoleto plaudono alle preferenze ottenute nelle elezioni europee, con due note distinte.

Lega “Pronti a continuare il nostro impegno per Spoleto”

“Diciamo 6362 volte grazie a tutte le persone che a Spoleto hanno votato Lega alle elezioni europee. Siamo passati dal 2.51% del 2014 a quasi il 40% dei consensi e non possiamo che essere grati a ognuno dei nostri sostenitori. E’ un dato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e ci fa capire che il percorso intrapreso è quello giusto. Negli ultimi anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i cittadini, sul territorio e per il territorio, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo impegnati giorno dopo giorno per risolvere le criticità che ci venivano palesate. Ad oggi possiamo dire che tutto questo lavoro è stato ripagato dalla fiducia dei cittadini che hanno riconosciuto nella Lega l’unica vera forza politica in grado di garantire un cambiamento reale con i fatti e non con le promesse.

Un ringraziamento doveroso a tutti gli eletti, i militanti, i simpatizzanti e tutte le persone che si sono adoperate affinchè il messaggio della Lega arrivasse forte e chiaro in tutta Spoleto. Questa gioia la vogliamo condividere con chi ci ha appoggiato in questo percorso, a partire dal nostro leader nazionale Matteo Salvini che, nonostante i molteplici impegni, non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno; ma non vogliamo dimenticare nemmeno gli altri parlamentari e responsabili regionali, presenti tutte le volte che è stato richiesto. Grazie ai cittadini che da oggi in poi vedranno una Lega ancora più attiva sul territorio.

Siamo consapevoli che questo risultato non fa che aumentare le responsabilità nei confronti dei nostri elettori, in particolar modo per quello che riguarda l’azione di governo cittadina, evidentemente già gradita da molti, nonostante sia passato solo un anno da quando è nata la Giunta Comunale da noi appoggiata. Siamo, quindi, pronti a continuare con il nostro impegno costante e giornaliero, per venire incontro alle esigenze di Spoleto e per non deludere ogni singola persona che ci ha dato fiducia. Da oggi non finisce un percorso, anzi, inizia una nuova fase dove la sezione locale, l’amministrazione, la città potrà contare presto su una Europa più vicina alle esigenze e da questo momento si potrà ripartire per intervenire con ancora maggior peso su tematiche come lo sviluppo economico e il lavoro, la sicurezza e la cultura, l’ambiente e la valorizzazione delle bellezze locali”.

Pd “Spoleto ha dimostrato affetto e stima per Camilla Laureti”

“Il primo dato che vogliamo evidenziare è quello umano, perché la politica non è solo numeri e rapporti di forza, ma persone e relazioni. Spoleto con le sue 2596 preferenze ha dimostrato grande affetto e grande stima per Camilla Laureti e questo conferma la bontà della nostra scelta alle passate elezioni comunali.

Il secondo dato è l’ottimo risultato del Partito Democratico di Spoleto che compattamente incassa il miglior risultato in Umbria in termini di percentuali, in un contesto in cui non era per nulla scontata la partecipazione al voto, non essendo la nostra città impegnata nelle elezioni amministrative.

Molto buono anche il risultato umbro per quanto riguarda le preferenze, frutto non solo della scelta unitaria del candidato, ma certamente anche del lavoro di molti e soprattutto di una campagna elettorale che ha visto Camilla Laureti impegnata pancia a terra ad incontrare e aprire un dialogo con quanti più territori possibile, con energia e determinazione. La correttezza, la politica non urlata, ma fatta di relazioni, di ascolto e di proposte ha premiato una candidata pressoché sconosciuta fino a due anni fa. Camilla Laureti ha convinto gli umbri e incassa il miglior risultato di preferenza, seconda solo al leader nazionale della Lega e con uno scarto enorme rispetto a tutti i candidati degli altri partiti.

Spoleto è tornata centrale in una regione che ha mostrato di voler affrontare questo appuntamento elettorale con testa e cuore, in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo. Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato che consideriamo un successo di tutti, di Spoleto e dell’Umbria, e un nuovo punto di partenza, non certo un punto di arrivo, per una nuova centralità e una nuova stagione di protagonismo della nostra città in ambito regionale.

Fondamentali per il buon esito del voto sono stati anche i rapporti con il Lazio che costituiscono un nuovo punto di forza per il futuro di Spoleto e che ci collegano ad altre regioni del centro Italia.

Ringraziamo i 46591 votanti di tutto il collegio centrale composto da Umbria, Lazio, Marche e Toscana, che ci hanno dimostrato fiducia e ringraziamo Camilla Laureti per aver accettato questa ardua ma appassionante sfida. Il risultato ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa, consapevoli che c’è ancora molto da fare e da costruire, per la nostra città e per la nostra regione. Per ora 46591 grazie!”.

