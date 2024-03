Elezioni Citerna, Eleonora Della Rina candidata a sindaco - Tuttoggi.info

Con il candidato di Citerna risorsa dell'Umbria e Psi si profila una corsa a tre alle prossime elezioni amministrative | Già in corsa Alessandro Capacci, si attende ora la riconferma del sindaco uscente Enea Paladino

Dopo Alessandro Capacci – scelta del centrosinistra – in queste ore è stato ufficializzato un altro candidato sindaco per Citerna, l’avvocato Eleonora Della Rina.

Ad annunciare questo nuovo nome per le prossime elezioni di giugno sono stati la lista civica “Citerna risorsa dell’Umbria” e il Partito Socialista Italiano, che a questo punto – prese le distanze dal campo largo – daranno vita ad una corsa a tre insieme al sindaco uscente Enea Paladino, la cui ricandidatura sembrerebbe davvero scontata e imminente.

Avvocato cassazionista, moglie e madre di due figli, di pensiero moderato e riformista, nata e cresciuta nel territorio del Comune di Citerna, Eleonora Della Rina è fortemente legata alle sue radici e alla collettività. “Insieme ad un valido gruppo di persone motivate da ideali e da reale spirito di cambiamento – fa sapere la sua lista – propone un progetto nuovo e concreto per un futuro migliore da poter realizzare per tutta la cittadinanza di Citerna, Pistrino e Fighille ed inerenti località“.

“L’immobilismo dell’attuale amministrazione non ha saputo creare opportunità per i cittadini né rispondere ai loro bisogni. D’altra parte anche l’opposizione, ostaggio di vecchie logiche non condivisibili che hanno determinato, oggi, il fallimento di una ampia coalizione, non è riuscita ad essere un’alternativa credibile. Il nostro Comune ha bisogno di ripartire e vogliamo interpretare questo appuntamento amministrativo per aprire una discussione pubblica su idee e progetti per Citerna, mettendo a disposizioni di tutti coloro che vorranno contribuire le nostre riflessioni e proposte”.